Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 22 Uhr, kam es in der Riedhauser Straße zur Sachbeschädigung an mehreren geparkten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden drei Pkw zerkratzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Pfullendorf nach zwei Männern, die für die Taten eventuell verantwortlich sind. Zu einem der Männer liegt folgende Beschreibung vor: 30 bis 40 Jahre alt, Glatze, dunkel gekleidet und wurde von seinem Begleiter „Holger“ gerufen. Hinweise werden an den Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/20160 erbeten.