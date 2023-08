Zehn junge Leute starteten noch in Pandemie

Zehn Auszubildende und Studierende haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Zu den Absolventinnen und Absolventen gehören Verwaltungsfachangestellte, eine Vermessungstechnikerin, ein Straßenwärter und Studierende der Studiengänge Bachelor of Arts Soziale Arbeit und Digitales Verwaltungsmanagement.

Claudia Wiese, Erste Landesbeamtin, überreichte den Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse. „Zu Ihrem erfolgreichen Abschluss, mit teils hervorragenden Ergebnissen, gratuliere ich Ihnen auch im Namen von Frau Landrätin Bürkle und allen Kolleginnen und Kollegen. Sie können stolz auf sich und Ihre Leistungen sein.“

Die Nachwuchskräfte nutzten die Gelegenheit, zusammen mit den Gästen auf ihre Ausbildungsjahre Revue zurückzuschauen. Mit einer selbst erstellten Playlist haben sie ihre Ausbildungszeit Revue passieren lassen. Die Ausbildung startete unter erschwerten Bedingungen mitten in der Corona–Zeit. Das Tragen von Masken, Homeschooling, Homeoffice und das Einhalten von Mindestabständen gehörten zeitweise zum Ausbildungsalltag.

Marius Zoll beschreibt seinen Start von der Schule in die Ausbildung mit dem Song von „Null auf 100“ von Helene Fischer oder Finn Koel die gesamte Ausbildungszeit als „Unforgettable“ (von French Montana). Alle sind sich einig, dass sie stolz auf Ihre Leistungen sein können und mit dem Song von Queen „We are the Champions“ auf ihren erfolgreichen Abschluss zurückschauen dürfen. „Ein Highlight in 2023 war auch, dass es unserem Auszubildenden Björn Hofmann gelungen ist, als landesbester Straßenwärter seine Ausbildung abzuschließen. Die Wertschätzung und mediale Aufmerksamkeit, die er selbst und vor allem auch sein gewähltes Berufsbild dadurch erfahren durfte, ist absolut gerechtfertigt. Ohne unsere Kolleginnen und Kollegen vom Straßenbau würde auf unseren Straßen absolutes Chaos herrschen“, erinnert die Ausbildungsleiterin Nicole Netzhammer an die SWR– Ausstrahlung.

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist auch in den kommenden Jahren weiter hoch. Das Landratsamt bietet mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt an Ausbildungsangeboten sowie spannenden Berufsfeldern einzigartige Möglichkeiten. Für den Ausbildungsstart im Herbst 2024 werden Nachwuchskräfte für morgen gesucht. Es bestehen tolle Möglichkeiten für die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Vermessungstechnikern sowie Straßenwärtern oder auch in den Studiengängen Public Management, Soziale Arbeit und Sustainable Science and Technology. Außerdem bietet die Kinder– und Jugendagentur ju–max ab 1. September.2024 wieder die Möglichkeit eines spannenden Freiwilligen Sozialen Jahres in der Jugendarbeit an.

Noch bis zum 30. September 2023 besteht unter karriere.landkreis–sigmaringen.de die Chance zur Bewerbung für eine Ausbildung oder Studium ab Herbst 2024 für ein vielfältiges Arbeitsleben.