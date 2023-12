Die Grünen stehen derzeit immer wieder stark in der Kritik und müssen Anfeindungen über sich ergehen lassen, auch in Sigmaringen. Vier Lokalpolitiker berichten, welche verbalen Attacken sie schon erlebt haben und wie sie damit umgehen.

Das sagt die ehemalige Bürgermeisterkandidatin

Ina Schultz (Foto: Mareike Keiper )

Die 45-jährige Ina Schultz hat sich dieses Jahr in Ostrach als Bürgermeisterkandidatin zur Wahl gestellt, bewusst parteilos, obwohl sie seit vielen Jahren den Grünen angehört. Trotzdem hatte das Folgen für die Wahl: „Das Heizungsgesetz war damals unfertig in der Debatte und ich war auf dem Wahlzettel der Prellbock.“ Sie verlor die Wahl - und bekam von einigen Bürgern auch danach noch Rückmeldungen, und zwar nicht nur positive. „Einer hat mir gemailt, ich solle nie mehr nach Ostrach kommen“, berichtet sie.

Die Menschen sorgen sich vor Einschränkungen im Alltag wegen des Klimawandels. Ina Schultz

Ihr Eindruck: Viele flüchten sich in die Anonymität, sodass Strafanzeigen wenig erfolgversprechend sind. „Die Leute sollen uns nicht anonym schreiben, sondern sich mit uns in Verbindung setzen. Dadurch entsteht doch erst die Chance für einen Kontakt und für Lösungen“, fordert sie.

Viele unterstellten ihrer Partei, eine Verbotspartei zu sein, was sie zurückweist. „Die Menschen sorgen sich vor Einschränkungen im Alltag wegen des Klimawandels“, sagt sie. Das werde auf ihre Partei projiziert, sodass manche das „Haar in der Suppe suchen“. Sie hat entschieden, nicht auf Hassmails zu antworten und Menschen grundsätzlich zum Gespräch einzuladen, denn das sei wesentlich sinnvoller als Anfeindungen.

Das sagt der grüne Stadtrat

Gerhard Stumpp (Foto: Mareike Keiper )

Nach einem Vorschlag im Gemeinderat vor wenigen Monaten und den folgenden Medienberichten hat Gerhard Stumpp heftige Anfeindungen erlebt. Er regte an, dass die Stadt zwischen Senioren und jungen Familien vermitteln könnte, damit Ältere bei Bedarf in kleinere Wohnungen ziehen und Familie mehr Platz haben. „Vorher habe ich solche Anfeindungen noch nie erlebt“, sagt der 66-Jährige.

Der Springerverlag hat eine Kampagne gegen die Grünen gestartet. Gerhard Stumpp

Stumpp hat den Eindruck, dass bestimmte Themen den Grünen zugeschrieben werden und Wut auslösen, zum Beispiel Mobilität und Klimawandel. Auch den Umgang der Medien mit der Partei sieht er kritisch: „Der Springerverlag hat eine Kampagne gegen die Grünen gestartet.“

Inzwischen sammele er Stichworte rund um seine Partei, die sie diskreditieren, darunter „engstirnige Meinungselite“ oder „Energie-Stasi“. Vieles davon sei inhaltsleere Kritik. Umso wichtiger sei ihm deshalb, zuzuhören und im Gespräch zu bleiben. „Ich wünsche mir, dass die Menschen es wieder schaffen, eine andere Position des Gegenübers auszuhalten, denn nur so funktioniert Demokratie, und die müssen wir hochhalten“, so Stumpp.

Das sagt die Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands

Xenia Rebsam (Foto: Mareike Keiper )

Die 30-Jährige ist mit Mathis Hoheisel Vorsitzende des Kreisverbands der Grünen. Die Anfeindungen gegen Stumpp sind in dessen Mailverteiler gelandet, Rebsam hat gegen vier Absender Anzeige erstattet - aufgrund der Anonymität erfolglos. Aber auch sie selbst sei schon angefeindet worden. „Ich habe einmal Flyer ausgeteilt, da meinte ein Mann zu mir, er erschießt alle Grünen und ist mir hinterhergelaufen“, erzählt sie.

Die gesamte Stimmung hat sich verändert. Xenia Rebsam

Auch einen anonymen Brief mit Beschimpfungen habe sie schon im Briefkasten gehabt. „Es fängt bei Diskreditierungen in Mails und Briefen an und steigert sich hoch bis zur Eskalation mit Beschimpfungen und Attacken auf der Straße“, fürchtet sie. Rebsam erklärt sich das mit dem rauer werdenden Ton in der Gesellschaft, auch ausgehend von anderen Parteien: „Die gesamte Stimmung hat sich verändert.“

Das sagt der Sohn des Ministerpräsidenten

Johannes F. Kretschmann (Foto: Foto: Lukas M. Heger )

Johannes Kretschmann ist der Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und damit nicht nur Grünen-Politiker, sondern dadurch auch Teil der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten hätten Anfeindungen, auch gegen ihn zugenommen, so sein Eindruck. Die Schmähung „Scheiß Grüne“ höre er immer wieder. Ihm sei es wichtig, zu widersprechen.

Die Mitte muss zusammenhalten. Johannes Kretschmann

„Das sind Ausläufer der Weltlage“, sagt Kretschmann. Corona, Ukraine-Krieg, der Terrorangriff der Hamas auf Israel - die vielen Krisen würden dazu führen, dass bei einigen Menschen eine Verrohung zu beobachten sei. Dass ausgerechnet die Grünen im Visier vieler Anfeindungen und Schmähungen stehen, erklärt sich Kretschmann dadurch, dass die Grünen nach einem „zwischenzeitlichen Höhenflug“ verletzbar wirken würden. „Wir sind jetzt in der Defensive“, sagt Kretschmann. Dennoch betont er, sich und die Grünen nicht als alleinige Opfer zu sehen. Auch Politiker anderer Parteien seien von Anfeindungen betroffen.

Als demokratischer Bestandteil der Gesellschaft dürfe man sich nicht wegducken und „lieber einmal zu viel als zu wenig einsetzen“, so Kretschmann. Seine Forderung: „Die Mitte muss zusammenhalten.“