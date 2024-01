WIS bietet Onlineseminar „Patent- und Markenrecht“ an

Die WIS GmbH bietet am Mittwoch, 24. Januar, 19 Uhr, einen Vortrag der Seminarreihe „WISkompakt“ für Gewerbetreibende, unternehmerische Menschen und Existenzgründer. Das Seminar findet im Rahmen einer Zoom-Videokonferenz statt. Dann gibt es einen Überblick über das Patent- und Markenrecht. Referent ist Diplomingenieur Helmut Jahnke, Leiter des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg aus Stuttgart. Vor dieser Tätigkeit studierte Jahnke Maschinenbau an der Universität Stuttgart, war danach Referent für Technologietransfer und Innovationsförderung im Landesgewerbeamt Baden-Württemberg. Seit 1995 leitet er das Patent- und Markenzentrum in Stuttgart. Die kostenfreie Anmeldung zum Onlineseminar ist bis 23. Januar über die WIS-Website unter „Events“ möglich. Für Fragen steht Joana Pohl unter Telefon 07571/72890-0 oder per Mail an [email protected] zur Verfügung.