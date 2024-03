Glatte Straßen bei einer Demonstration, schlecht geräumte Wege bei starkem Schneefall und Verkehrschaos bei Blitzeis: In den vergangenen Wochen hat es beim Winterdienst in Sigmaringen immer wieder gehakt. Nun haben Gemeinderäte beantragt, die Organisation des städtischen Winterdienstes vorgestellt zu bekommen. Das ist am Mittwoch passiert.

So geht der Winterdienst vor

Stadtbaumeister Thomas Exler erklärte die Strukturen. Den größten Teil des Winterdienstes übernehme der Bauhof selbst, und zwar nach Prioritäten: Am wichtigsten seien die Steil- und Busstrecken, danach folgen weniger wichtige Straßen und am Ende stehen die Parkplätze.

Wir sind nicht auf eine Spitzenlast ausgelegt. Thomas Exler

Was geräumt wird, bestimme der Räum- und Streuplan, der jährlich aktualisiert wird, so Exler. Start sei spätestens um 6 Uhr bei entsprechender Witterung, wobei der Bauhofleiter grundsätzlich auch nachts prüfe, wo es glatt ist.

Menge an Salz ist unterschiedlich

Zur Verfügung stehen bei der Stadt zwei Lastwagen, ein Traktor und ein Unimog, außerdem fünf Kleintraktoren und ein Team, das dort von Hand räumt, wo Maschinen nicht durchkommen, beispielsweise an Fußgängerüberwegen. Darüber hinaus unterstützen externe Dienstleister, während an den Schulen der jeweilige Hausmeister zuständig sei.

Pro Jahr kommen zwischen 120 und 1100 Tonnen Salz zum Einsatz, je nach Witterung. Doch das ändere nichts daran, dass die Streufahrzeuge bei Blitzeis oder Starkschnee nicht hinter kommen, so Exler: „Wir sind nicht auf eine Spitzenlast ausgelegt.“ Würde die Stadt allerdings einen weiteren Lastwagen kaufen, werde der die meiste Zeit nicht gebraucht.

Blitzeis wird zum Problem

Ein weiteres Problem bei Blitzeis sei, dass die Stadt aufgrund des plötzlichen Auftretens nur noch reagieren kann - und je nach Tageszeit im Verkehr stecken bleibe. Exler erläuterte aber gleichzeitig, dass sich die Besetzung des Winterdiensts seit 20 Jahren nicht verändert habe, gleichzeitig aber deutlich mehr Streuflächen dazu gekommen seien, beispielsweise das Hochgesträß oder die Wohngebiete Ergat und Ziegelesch. Sein Fazit: „Der Winterdienst funktioniert trotzdem.“

Das sagen die Gemeinderäte

Gemeinderat und Jungnaus Ortsvorsteher Anton Fetscher (CDU) lobte den Einsatz der Winterdienstmitarbeiter: „Ich möchte eine Lanze für sie brechen. Rasenmähen im Sommer mit nacktem Oberkörper kann jeder, aber im tiefen Winter auch am Wochenende und an Feiertagen frühmorgens Schnee schnippen ist etwas anderes.“

Melanie Hirlinger (Freie Wähler) äußerte sich kritisch: Die Räumfahrzeuge machten im Winter häufiger das Räumen der Anwohner obsolet, weil der weggeräumte Schnee durchs schnelles Vorbeifahren wieder auf den Gehweg spritzt. Bauhofleiter Manfred Reule versprach, die Mitarbeiter weiter zu sensibilisieren, merkte aber an, dass je nach Schneekonsistenz auch langsames Fahren das Problem nicht verhindere.