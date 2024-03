Endlich Feierabend. Laptop zu, Jacke an. Ein Blick auf die Uhr: noch sieben Minuten. Puh. Heute mal wieder Stechschritt - den ich mir aber hätte sparen können. Bittere Nachrichten am Bahnhof, Zug ist verspätet. Na gut. Immerhin ist es nicht so kalt, die paar Minuten kriege ich schon rum.

Also einfach mal den Blick schweifen lassen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dann ist da plötzlich dieser Schriftzug: Nimm Dir Zeit für Sigmaringen. Okay. Danke. Mache ich. Bis der Zug kommt. Versprochen. Aber der lässt sich Zeit. Immer mehr. Und ich mir sie unweigerlich für das dunkle Sigmaringen (noch immer am Bahnhof).

Der Puls steigt

Den Anschlusszug kann ich mir abschminken. Also nehme ich mir weiterhin Zeit für Sigmaringen. Inzwischen sind es 30 Minuten. Gerade musste ich das Gleis wechseln. Wir stehen uns jetzt gegenüber. Der Schriftzug und ich. Auge in Auge. Maximale Provokation.

Der Reporter bekommt Puls bei Anblick dieses Schriftzugs. (Foto: Lukas M. Heger )

Bevor ich ihm an den Kragen gehe, kommt der Zug. Endlich. Ich nehme den Sitzplatz am Fenster - und mir weiterhin Zeit für Sigmaringen. Der Schriftzug erntet meine grimmigen Blicke. Dann die Erlösung (für uns beide).

Es geht los. Endstation Bad Saulgau. Häh? Ob der Verspätung fährt der Zug erst gar nicht nach Aulendorf. Ohje. Ich nehme mir Zeit für Bad Saulgau. 45 Minuten. Aber hey, ich habe Glück. Kein Schriftzug weit und breit.