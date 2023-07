Wie „neues Denken“ die Demokratie unterwandern kann

Beim 11. Forum Albbündnis für Menschenrechte ging es vor Kurzem im Landratsamt Sigmaringen um die Unterwanderung der Demokratie durch rechte Esoterik, fundamentalistischen Glauben und Reichsbürgertum.

„Wir diskutieren nicht Glauben oder Überzeugungen. Wir sprechen hier heute über objektiv wahrnehmbare Strukturen, mögliche Auswirkungen mancher Ideen auf unsere Gesellschaft.“ So steckte Cord Dette, Leiter des regionalen Demokratiezentrums Albbündnis, die Kommunikationsregeln für das Forum Albbündnis ab. Unter dem Motto „Unterwanderte Demokratie“ widmete sich das Forum des „Albbündnisses für Menschenrechte — gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ demokratiegefährdenden Strömungen aus dem Bereich des fundamentalistischen Glaubens in speziellen Freikirchengemeinden, der rechten Esoterik und dem sogenannten „Reichsbürgertum“.

Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten– und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Bayern und Vorsitzender des Ausschusses „Religiöse Gemeinschaften“ der Vereinigten Evangelisch–Lutherischen Kirche Deutschlands, zeichnete die gefährliche Vermengung des „neuen Denkens“ mit extremistischen Ideen in seinem Vortrag nach. Am Beispiel der Corona–Demos, die sich zu den „Montagsspaziergängen“ mit austauschbaren Themen weiterentwickelten, wurde deutlich, wie die „bunte Misstrauensgemeinschaft“ aus Querdenkern, Esoterikern, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern durch ideologische Schnittmengen Anschlusspunkte zueinander findet.

In den Workshops des Forums wurden unter anderem vom Verfassungsschutz beobachtete Freikirchen unter die Lupe genommen, zum Beispiel die „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim und die „Evangelische Freikirche Riedlingen“. Die jeweiligen Predigten zielten auf eine ähnliche Anschlussfähigkeit wie bei nicht–religiösen Verschwörungsgläubigen ab: Eine Ohnmacht gegenüber einer hochkomplexen Welt und der eigenen begrenzten Einflussnahme auf Geschehnisse führt zu einem Gefühl des Kontrollverlusts, das mit dem eigenen Sicherheitsbedürfnis kollidiert. Hinzu kommt das Streben nach Einzigartigkeit und einer positiven Selbstwahrnehmung, erklärte der Theologe und Journalist Fabian Maysenhölder; das könne in radikalem Glauben münden.

Umso wichtiger, Suchenden ein Gegenangebot machen zu können, besonders im Bereich der Jugendarbeit. Dafür bündelt und vernetzt das Albbündnis Fachkompetenz und Expertenwissen um zu sensibilisieren, aufzuklären und demokratische Werte zu stärken. Mitglieder des Albbündnisses sind neben dem Verein Mariaberg die Bruderhaus Diakonie — Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg mit dem Fachdienst Jugend Bildung Migration, die Caritas Schwarzwald–Alb–Donau, das Diasporahaus Bietenhausen, das Haus Nazareth Sigmaringen, der Gedenkstättenverbund Gäu–Neckar–Alb, das Polizeipräsidium Reutlingen, die pro juventa gGmbH sowie die Stadt Rottenburg.