Nach drei Jahren pandemiebedingter Abstinenz konnte der beliebte Sigmaringer Silvesterlauf wieder stattfinden, zum 37. Mal.

Dank für die Neuauflage gebührt der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Winterlingen, denn in der Sigmaringer Vereinslandschaft hat sich niemand gefunden, der die Ausrichtung des Events übernehmen wollte. An vorderster Front wirkten die Vorsitzende der LG Winterlingen, Paula Bantle, der Sportsmann und Läufer Peter Rigöl sowie dessen Lebensgefährtin Sylvia Volk, aber auch Vizevorstand und Trainer des LG, Alexander Paschke, sowie dessen Vater Arnold Paschke, der zu den Mitbegründern des 1983 erstmals durchgeführten Silvesterlaufs gehört.

1 von 16

Mit dieser Neuauflage am letzten Tag des Jahres 2023 durften die Organisatoren und Gestalter einen vollen Erfolg verbuchen, denn die Anmeldezahlen hatten sich im Vorfeld auf die 1000 zubewegt. Durch Krankheitsfälle und anderen Hinderungsgründen reduzierte sich die Teilnehmerzahl auf die immer noch stolze Zahl von 901 Läuferinnen und Läufer, die die Startlinie hinter sich ließen. Besonders stolz waren die Veranstalter, dass sich unter den Zehn-Kilometer-Läuferinnen die bekannte deutsche Langstreckenläuferin und vielfache nationale Meisterin Sabrina Mockenhaupt-Gregor, bekannt unter dem Spitznamen „Mocki“, befand, die damit dem Sportereignis ein besonderes Glanzlicht aufsetzte.

59 Marathons absolviert

Mockenhaupts Ehemann Kay Gregor hatte es sich nicht nehmen lassen, mit der gemeinsamen dreijährigen Tochter mit nach Sigmaringen zu kommen und mitzuerleben, wie seine Frau den zweiten Platz in der weiblichen Gesamtwertung und den neunten Platz in der Gesamtwertung aller männlichen und weiblichen Zehn-Kilometer-Läufer errang. Aber auch weitere erwähnenswerte Sportler waren unter den Läufern, so beispielsweise der 84-jährige Volker Langlotz. Der ehemalige Leiter des damaligen überörtlichen Gewerbeaufsichtsamts Sigmaringen hat vor zwei Jahren seinen jüngsten Marathon - übrigens den 59. insgesamt - absolviert!

Beim Zehn-Kilometer-Lauf in Sigmaringen lief der Senior von allen 402 Teilnehmern auf den 284. Platz. Verschmitzt meinte er, das könne mit regelmäßiger Bewegung jeder erreichen: „In Japan beispielsweise gibt es 100-Jährige, die noch Marathon laufen!“

Für Tokio angemeldet

Oliver Grimm vom Sportverein Frohnstetten hat Ähnliches vor und hat sich für den demnächst stattfindenden Tokio-Marathon angemeldet. Er ist mit seinen 48 Jahren von den 100 zwar noch weit entfernt, aber er habe dahingehend engagierter Pläne, wie er schmunzelnd sagte. Zusammen mit Florian Merz (39) und Ricarda Rapp (35) beides Läuferkollegen vom TSV Stetten am kalten Markt, habe er sich gefreut, dass der Sigmaringer Silvesterlauf wieder stattfindet. Läuferin Rapp ist übrigens mit Babybauch gelaufen und hat es der Langstreckenläuferin Mockenhaupt gleichgetan, die seinerzeit ebenfalls mit ihrer deutlich sichtbarem Schwangerschaft Rennen gelaufen ist.

Neue Organisatoren haben eine Idee

Bei der Siegerehrung in der Stadthalle drückten sowohl Bürgermeister Marcus Ehm als auch der Vorstandsvorsitzende der Landesbank und Sprecher der Sponsoren, Michael Hahn, ihre Dankbarkeit gegenüber den Initiatoren und Ausrichtern aus, dieses Event wieder zum Leben erweckt zu haben, wohlwissend, was für eine Arbeit dahinter steckt: „Es braucht einfach Leute, die dafür brennen!“ Donnernder Applaus war ihnen gewiss, auch auf nicht ganz rhetorische Frage Hahns an Alexander Paschke, ob der Silvesterlauf auch mal mehr als zehn Kilometer anbieten könne? „Das geht“, sagte ein entschlossen wirkender LG-Vizevorstand unter dem Jubel der Gäste.