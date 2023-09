Eigentlich sind es von der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen zur Bushaltestelle Fideliskirche nur ungefähr 200 Meter, doch vielen Senioren ist dieser Weg zum Stadtbus zu weit. Ihr großer Wunsch: Nach dem Bau des Hospizes in der Nachbarschaft sollte möglichst nah gelegen wieder der Stadtbus halten.

Immer wieder wurde an Bürgermeister Marcus Ehm und den Stadtrat dieser Wunsch herangetragen. Mit der Behelfshaltestelle bei der Kirche waren die Senioren nicht glücklich ‐ auch, weil sie ein Buswartehäuschen vermissten. Wer steht schon gerne im Regen während er auf der Stadtbus wartet? Zumal eine Gehhilfe und der Regenschirm für Senioren beinahe unmöglich gleichzeitig zu halten sind.

Die ursprünglichen Pläne

Ursprünglich gab es die Überlegung, aus der Behelfshaltestelle eine Dauer-Haltestelle zu machen, doch das gewünschte Buswartehäuschen ließ sich an dieser Stelle nicht realisieren. Der Grund: Die Sichtverhältnisse rund um die Zufahrt zum Hospiz wären eingeschränkt gewesen, erläutert Sebastian Korinth, Pressesprecher des Landratsamtes.

Nun gibt es eine Lösung, die sowohl dem Landratsamt als auch den Senioren schmeckt: Nachdem sich das Rathaus einschaltete und die Stadtwerke sowie den Betreiber des Seniorenheims mit an den Tisch holte, wurde der gordische Knoten durchbrochen.

Wir freuen uns, dass wir durch unsere Spende den Seniorinnen und Senioren in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle einen sicheren Unterstand und eine Sitzgelegenheit zur Verfügung stellen können. Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger

Aber wie? Der Betreiber des Seniorenheims, Pro Curand, ging nach Gesprächen mit dem Rathaus auf die Stadtwerke zu und bot an, das Buswartehäuschen auf seinem Grundstück aufzubauen. Damit ist die Haltestelle nahe vom Seniorenheim gelegen und zudem barrierefrei zugänglich, schildert Leiterin Cristina Szedlak die Vorteile.

Wartehäuschen stand vorher an anderer Stelle

Fehlte nur noch ein Buswartehäuschen. Als ein abgebautes Buswartehäuschen, das bislang am Kreisverkehr bei der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne stand, nicht mehr benötigt wurde, weil dort die Bushaltestelle auf das ehemalige Kasernenareal verlegt wurde, wurde das Buswartehäuschen kurzerhand in unmittelbarer Nähe zur Seniorenwohnanlage, auf einem Privatparkplatz der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen, aufgestellt, teilt Pascal Lang, der Pressesprecher der Stadtwerke mit.

Nun sind also alle zufrieden: Zuvorderst die Senioren, aber auch der Pflegeheim-Betreiber, die Stadtverwaltung, die Stadtwerke und das Landratsamt als Verkehrsbehörde. „Wir freuen uns, dass wir durch unsere Spende den Seniorinnen und Senioren in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle einen sicheren Unterstand und eine Sitzgelegenheit zur Verfügung stellen können“, wird Markus Seeger, Geschäftsführer der Stadtwerke, in einer Mitteilung zitiert.