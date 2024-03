Wie lange dieser Storch für seinen Rückflug aus Spanien gebraucht hat

Schorch ist zurück: Der Weißstorch, der im Jahr 2020 in der Storchenkolonie am Affenberg in Salem geboren wurde, hat sein Nest im Laizer Wendelinusweg am 9. März wiedergefunden. Fast ein halbes Jahr lang genoss er zuletzt die Sonne Spaniens.

Aber das Heimweh war offenbar groß. Nachvollziehbar, denn während er sich in Nord-Spanien in der Region um Alcarras mit vielen anderen Storchen um seine Nahrung duellieren musste, lebt er hier wie Gott in Frankreich. In Sigmaringen ist er aktuell der einzige Storch.

Storch findet zielgerichtet den Bruder

Zunächst irrlichterte der heute vierjährige Schorch in seinem Leben ein wenig quer durch Baden-Württemberg, ehe Hartmut Polet ihn im Jahr 2022 auf einer Wiese bei Albstadt-Ebingen erstmals sichtete.

Polet ist seit 2021 ausgebildeter Storchenbetreuer - seine Ausbilderin war die für diese Region und damit auch Schorch zuständige Storchenbeauftragte Ute Reinhard - und hat in Sulz (Landkreis Rottweil) auch ein eigenes Nest, um das er sich kümmert.

Gut, dass sich Storche nicht über den Datenschutz beschweren können. Am 9. März landete Schorch im Wendelinusweg. Hartmut Polet erfuhr es über sein Handy als Erster. (Foto: Hartmut Polet )

Polet beobachtet Schorch, der einen Mini-Sender am Bein hat, „aus privatem Beobachtungsinteresse“ seither auf seinem Handy, und wie es der Zufall so will, ließ sich der Storch im Jahr 2023 ausgerechnet in Laiz nieder: „Dort wohnt nämlich mein Bruder“, sagt Polet; flugs schickte er diesen los, der dann auch den Storch aufgrund der genauen Standort-Angaben auf Polets Handy fand.

Besuch kam schon - aber bleibt er auch?

Das Nest auf dem Strommasten im Laizer Wendelinusweg gibt es bereits einige Jahre, mindestens 2022 waren dort auch bereits kurzzeitig Störche anzutreffen. Wie sich Schorch in den kommenden Wochen verhalten wird, ist offen.

Durch den Klimawandel bleiben vermehrt Störche über den Winter sogar auf ihrem Horst. Hartmut Polet

Geschlechtsreif ist er mittlerweile, die meisten Störche wechseln ihre Partner häufig. In den vergangenen Tagen konnten Laizer bereits beobachten, dass er nicht immer alleine auf seinem Nest war, sondern auch schon Besuch hatte.

Wenn Schorch das Flugzeug genommen hätte, wäre er ein bisschen schneller gewesen. Ganz auf sich alleine gestellt brauchte er rund acht Tage. (Foto: Hartmut Polet )

Störche suchen ihr Fressen häufig auf Müllhalden, „ich vermute durch Erbeuten von Mäusen“, sagt Polet. Das wird er auch in Spanien so gehandhabt haben.

Früher sind viele Störche auch gleich bis Nordafrika geflogen, das wird seltener: „Durch den Klimawandel bleiben vermehrt Störche über den Winter sogar auf ihrem Horst“, sagt er. Als ganz so wettererprobt hat sich Schorch dann aber doch nicht erwiesen. Von seinen „eigenen“ Störchen bei Sulz kenne er dieses Verhalten aber: „Seit 2022 ziehen unsere Störche nicht mehr.“

Fast 5000 Kilometer zurückgelegt

Schorch setzte sich am 1. März in Alcarras, das rund 150 Kilometer von Barcelona entfernt ist, in Bewegung. Acht Tage lang war er unterwegs und legte in dieser Zeit nach den Angaben auf Polets Handy 4614 Kilometer zurück und reiste dabei durch vier Länder.

Das ging ja fix: Ob Schorch sich hier direkt ein Weibchen organisiert hat, ist nicht so einfach aufzuklären. Aber einen guten Kumpel kann man ja auch gebrauchen. (Foto: Peggy Meyer )

Einen kurzen Stopp legte er auch noch in Mengen ein. Ob und weshalb es ihm dort nicht gefiel, ist nicht bekannt.

Ein Opa kommt sogar schon auf 35 Jahre

Störche können bis zu 30 Jahre alt werden, am Salemer Affenberg lebt gerade sogar ein Storch-Opa mit zarten 35 Lenzen auf dem Buckel. Früher waren Störche vom Aussterben bedroht, doch diese Zeiten sind aktuell vorbei.

Hartmut Polet arbeitet ehrenamtlich für die Beringungszentrale Radolfzell und die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Er hält zum Thema „Storch“ auch Vorträge in Schulen und bei Vereinen und Behinderteneinrichtungen. Ab und zu ist er aus familiären Gründen in Laiz - und nun natürlich auch wegen Schorch.