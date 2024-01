Geschätzt, umstritten, zum Tode verurteilt - und dann doch begnadigt. Louis Ferdinand Céline ist eine schillernde Persönlichkeit, die in ihrem Heimatland Frankreich spätestens durch die Kollaboration mit den Nationalsozialisten zu einem der umstrittensten Autoren wurde. Diese Zusammenarbeit mit den Deutschen führte Céline vor 80 Jahren nach Sigmaringen.

Laut der „Neuen Zürcher Zeitung“ ist Céline für die Franzosen das, was Richard Wagner für die Deutschen ist. Zum einen gilt er als wegweisendes literarisches Genie. Der Autor der Romane „Reise ans Ende der Nacht“ und „Tod auf Raten“ beeinflusste eine Vielzahl an Autoren wie Philip Roth, Henry Miller oder auch Jean-Paul Sartre. Der deutsch-amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski nannte ihn sogar „den größten Schriftsteller der letzten zweitausend Jahre“.

Céline weigert sich, für die Nazis zu schreiben

Zum anderen ist Céline als bekennender Antisemit und einer der bekanntesten Kollaborateure in seinem Heimatland geächtet. Schon 1937 erklärte er, „lieber von einem Deutschen erschossen, als von einem Juden verblödet“ zu werden.

Durch Kontakte mit Vertretern der mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitenden Vichy-Regierung kam er erst nach Baden-Baden und 1944 nach Sigmaringen, das damals Hauptstadt der Vichy-Regierung war.

Die Nationalsozialisten erwarteten von ihren französischen Gästen im Gegenzug für das angebotene politische Asyl Propagandaarbeit in ihrem Sinne. Céline aber, so schreibt es sein Biograph Nicholas Hewitt, habe sich dieser widersetzt.

Dagegen wirkt Bonaparte ein bisschen wie ein Fräulein. Céline in seinem Roman über die Porträts der Hohenzollern

In Sigmaringen arbeitete er als Arzt, verweigerte aber jede literarische Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime. Seine Erfahrungen in Sigmaringen verarbeitete er jedoch in seinem 1957 erschienenen autobiographischen Roman „Von einem Schloss zum anderen“.

Zusammen mit anderen Angehörigen des Vichy-Régimes wurde Céline im Sigmaringer Gasthaus und Hotel Löwen untergebracht. (Foto: Staatsarchiv Sigmaringen )

Das namensgebende Schloss ist darin immer wieder Thema. Über die dort ausgestellten Porträts der Hohenzollern schreibt er: „Dagegen wirkt Bonaparte ein bisschen wie ein Fräulein.“ Zwar war er immer wieder zu Besuch im Schloss, selbst kam Céline aber im ehemaligen Gasthaus und Hotel Löwen unter. Er unterhielt gute Beziehungen mit Ministerpräsident Pierre Laval.

Dieser war genau wie Staatspräsident Philippe Pétain Teil der sogenannten schlafenden Regierung und trat politisch nicht mehr in Erscheinung. Die aktive Regierung sei aber ebenfalls kaum in Aktion getreten, schildert der Historiker und langjährige Leiter des Staatsarchivs Otto Becker. Die Exilregierung habe sich vor allem mit Dinieren, Diskutieren und Intrigieren beschäftigt.

"Paschas" und "Kohldampfschieber"

Diese Situation verdeutlicht Céline auch in seinem Roman. In seinem ihm eigenen rauen und grotesken Stil beschreibt er die chaotische Endphase des Zweiten Weltkrieges und das wohl absurdeste Kapitel deutsch-französischer Geschichte, das sich in Sigmaringen abspielte. Während die Regierungsspitze „fürstlich“ im Schloss residierte, litten viele Franzosen Hunger.

Das deckt sich mit den Schilderungen von Zeitzeugen. „Die auf dem Schloss hatten alles, aber den Privatpersonen ging es nicht gut“, berichtet etwa Elisabeth Dittrich, die damals acht Jahre alt war. Gemein hatten die „Paschas“ im Schloss und die „Kohldampfschieber in den Bodenkammern“ laut Céline nur, dass sie allesamt durch den Artikel 75 bedroht wurden. Dieser belegte den Landesverrat - nämlich die Kollaboration mit den Deutschen - mit der Todesstrafe.

Céline flieht nach Dänemark - und wird inhaftiert

Diese wurde nach der Rückeroberung Frankreichs und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in mehreren Fällen vollstreckt. Im Gegensatz zu vielen seiner Autorenkollegen wie Lucien Rebatet, die gemeinsame Sache mit den Nationalsozialisten machten, blieb Céline von diesem Schicksal verschont. Wohl auch, weil er Sigmaringen rechtzeitig verließ.

Die Vichyregierung in Sigmaringen Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 wird die Luft für das mit NS-Deutschland zusammenarbeitende Regime in Vichy dünn. Zwei Monate später verkündet der Anführer des Freien Frankreichs, Charles de Gaulles, die Befreiung Paris. Die Nationalsozialisten reagieren. Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop lässt die Vichy-Regierung um Staatschef Philippe Pétain und Ministerpräsident Pierre Laval gewaltsam nach Sigmaringen bringen, das im Herbst 1944 zur Gegen-Hauptstadt Frankreichs wird. Im repräsentativen Schloss quartiert sich die Regierungsspitze ein – nachdem die Hohenzollernfamilie von der Gestapo und der SS daraus verbannt wurde. Die rund 2000 Gefolgsleute werden in Hotels oder privat in Wohnungen untergebracht. Im Frühjahr 1945 bricht die Vichy-Regierung nach rund sieben Monaten zusammen. Der in die Schweiz geflüchtete Pétain entgeht der Hinrichtung aufgrund seines hohen Alters. Alle anderen Vichybeamten werden in Frankreich wegen Hochverrats ermordet.

Im April 1945 floh der Autor zusammen mit seiner Frau nach Dänemark. Dort wurde er allerdings im Vestre-Gefängnis - dem zweiten namengebenden Schloss - in Kopenhagen inhaftiert. 1949 kam er frei, ein Jahr später wurde er von der französischen Regierung begnadigt. Daraufhin kehrte er nach Frankreich zurück und blieb dort bis zu seinem Lebensende im Jahr 1961.

Die Debatten um sein literarisches Erbe haben seinen Tod jedoch bei weitem überdauert.