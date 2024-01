Nur noch wenige Sigmaringer dürften sich an das „Gasthaus zur Farm“ erinnern. Dabei war es zu Kriegszeiten insbesondere bei verwundeten Soldaten überaus beliebt. „Unsere Wirtschaft ist unfassbar gut gelaufen“, erinnert sich Elisabeth Hildebrand, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiern wird.

Ihr Vater, Franz Kerler, war Braumeister bei der Brauerei Zoller-Hof und hatte das Haus in der Brunnenbergstraße im April 1939 von Eigentümer Friedrich Danneger gepachtet. Dessen Enkel, August Dannegger, ist Vorsitzender des Sigmaringen Heimatvereins. Kaum einer kennt die Kreisstadt und ihre Geschichte so gut wie er.

Dannegger bewahrt ein besonderes Erinnerungsstück auf

Dannegger berichtet, dass sein Urgroßvater Philipp Dannegger die Wirtschaft im Jahr 1864 eröffnet hatte. Zur Jahrhundertwende sei das Gasthaus vor allem am Wochenende sehr beliebt gewesen. Dazu beigetragen habe der Spruch „Alles trifft sich Arm in Arm beim lustigen Philipp in der Farm“, der in Sigmaringen rasch die Runde machte.

Franz (vorne links) und Karoline Kerler (vorne, zweite von rechts) waren die Eltern von Elisabeth Hildebrandt. (Foto: Privat )

„Lustig“ soll es in der Wirtschaft tatsächlich zugegangen sein. Das bezeugt ein Erinnerungsstück, das Dannegger aufbewahrt hat. Dabei handelt es sich um den Tragebalken der Wirtschaft. Auf der einen Seite der Wirtschaft war zu lesen: „Ratet mal, was da steht“. Auf der Rückseite, die nur sehen konnte, wer den Wirtsraum verließ, stand: „Zahlen muss man, wenn man geht“.

Ich habe das Familienleben sehr vermisst. Elisabeth Hildebrandt

Als die Kerlers 1939 die Wirtschaft übernahmen, blieb die Stimmung gut. Selbst der aufziehende Krieg konnte diese nicht trüben - im Gegenteil. „Die Soldaten sind ein und aus gegangen“, erinnert sich die damals vierjährige Elisabeth Hildebrand. Ein Grund hierfür war, dass das Gasthaus vom Krankenhaus fußläufig zu erreichen war. Das stand damals dort, wo heute das Landratsamt ist.

Ein anderer Grund war laut August Dannegger, dass die „Farm“ die einzige Wirtschaft in ganz Sigmaringen war, die Bier in Flaschen verkaufte.

Den besonderen Charme habe die allzeit präsente Musik ausgemacht, erinnert sich Hildebrand. Die Gäste - darunter einige in NS-Uniform - spielten Schlagzeug, Violine oder Gitarre. „Ich musste Klavier spielen, obwohl ich es nicht wollte“, sagt Hildebrand. Auch Schallplatten habe sie damals aufgelegt.

Elisabeth Hildebrand verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in der Wirtschaft zur Farm. Ihr Vater, Franz Kerler war während des Krieges Pächter. (Foto: Yannick Rehfuss )

Trotz dieser nicht immer freiwilligen Tätigkeit sei ihr dieser Aspekt ihrer Kindheit positiv in Erinnerung geblieben. Allerdings forderte die Arbeit in einer Wirtschaft auch ihren Tribut. Ihre Eltern hatten kaum Zeit für ihre Tochter. „Ich habe das Familienleben sehr vermisst“, sagt Hildebrandt. Während andere Familien sonntags spazieren gingen, habe sie ihre Wochenenden in der elterlichen Wirtschaft verbracht.

Ein Kriegserlebnis hat sich eingebrannt

Vom Krieg haben Hildebrandt und Dannegger nur wenig mitbekommen. Ein Erlebnis hat sich aber bei beiden eingebrannt. Im Frühjahr 1945 soll ein alliierter Tiefflieger die Gegend um den Brunnenberg beschossen haben.

August Dannegger ist erster Vorsitzender des Sigmaringer Heimatvereins. Sein Großvater und Vater führten lange Zeit das Gasthaus zur Farm. (Foto: Yannick Rehfuss )

Ein junger Soldat habe im Holzlager neben der Farm ein Versteck gesucht. Ein Projektil habe ihn trotzdem erwischt. Auch die Farm trug Schäden vom Angriff davon. „Die waren aber unwesentlich“, sagt Dannegger. Sein Vater war Zimmermann. Die Reparatur war deshalb für den Kriegsrückkehrer ein Leichtes.

Man muss es richtig machen. Friedrich Dannegger

Als die Franzosen schließlich Sigmaringen eingenommen hatten, wurde die Farm auch für die französischen Soldaten zur Stammwirtschaft. Wieder einmal sorgte die Lage der Farm für regen Publikumsverkehr.

Die Franzosen hatten in unmittelbarer Nähe eine Panzerstaffel stationiert. „Sie haben in der Farm gefrühstückt, zu Mittag und zu Abend gegessen“, erinnert sich Dannegger. Die Beziehung zu den Besatzern sei gut gewesen. Zwischen einigen Sigmaringern und Franzosen entwickelte sich eine Freundschaft.

Haus wurde abgerissen

Auch Elisabeth Hildebrandt hat positive Erinnerungen an die Besatzungszeit. So brachten ihr einige Soldaten Spielzeug mit. Von den Kochkünsten ihrer Mutter seien sie derart begeistert gewesen, dass sie immer nach „Maman“, zu Deutsch Mutter, verlangten. Die Kommunikation sei beiden Seiten zwar schwergefallen, irgendwie habe es aber dennoch funktioniert, so Hildebrand.

Die „Farm“ war auch zu Kriegszeiten immer gut besucht, die Nähe zum Krankenhaus machte es möglich. (Foto: Privat )

Obwohl die Wirtschaft mehr als acht Jahrzehnte lang äußerst beliebt gewesen sei, entschied sich Danneggers Vater 1946 dafür, sie zu schließen. Der Zimmermeister habe sich zwischen der Wirtschaft und der Zimmerei entschieden müssen, berichtet sein Sohn. Für ihn sei klar gewesen: „Man muss es richtig machen.“

Das Haus wurde später abgerissen und auch der Brunnenberg veränderte sein Gesicht. Heute erinnert nur noch der unscheinbar wirkende Farmweg an „Gasthaus zur Farm“.