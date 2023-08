Asif Hassan ist seit neun Jahren in Deutschland, hat einen Job, lebt mit seiner Familie in einer Wohnung in Laiz, die beiden Söhne gehen in Sigmaringen zur Schule. Trotzdem kommt Anfang des Jahres der Abschiebebescheid.

Die Lösung taucht unverhofft auf: Seit Ende 2022 haben Immigranten unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Chancenaufenthalt zu beantragen (siehe Infokasten). Hassan konnte diese Option ergreifen.

Die Chancen–Aufenthaltserlaubnis kam genau zum richtigen Zeitpunkt. LEA-Leiter Hardy Losekamm

Er ist 43 Jahre alt und in Indien aufgewachsen. Dort hatte er ein Diplom im Tourismusmanagement, arbeitete im Holiday Inn in Ludhiana als Schichtleiter. Doch die Familie entschied sich zu fliehen. Als Muslime waren sie unter den Hindus in der Minderheit.

Seit Präsident Narendra Modi regiert, nimmt der Hass und die Aggressivität Muslimen gegenüber zu. Hassan bezeichnet die Situation dort als „politisches Problem“.

Erst bei McDonalds, dann beim Sicherheitsdienst

Ursprünglich hatte die Familie vor, nach England zu reisen, doch das Geld reichte nicht und so kamen sie zuerst nach Karlsruhe, bevor ein Transfer sie nach Sigmaringen brachte. Hassan heuerte dort 2015 bei McDonalds an, bis er über einen Bekannten von Stellen beim Sicherheitsdienst in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) erfuhr.

„Es hieß, dort gibt es eine gute Bezahlung. Der Teilzeitjob bei McDonalds war nicht ausreichend, damit konnte ich meine Familie nicht ernähren“, sagt er. Also wechselte er zu Fair Guards Security, wo er bis heute arbeitet. Zusätzlich fährt er Taxi und verdient sich dabei etwas dazu. Seine Kinder gehen in Sigmaringen in die Schule, seine Frau hat eine Ausbildung als Altenbetreuerin gemacht, sie sind angekommen.

Negativspirale sorgt für Abschiebebescheid

Doch Ende 2022 soll die Familie trotzdem Deutschland verlassen. Hassan hat nämlich keinen Reisepass und kommt auch nicht an ihn heran. Die indische Behörde verweigert die Herausgabe, solange er keine Bleibeperspektive hat. Die wiederum sieht einen Reisepass vor — ein Kreislauf. „Die Chancen–Aufenthaltserlaubnis kam genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Hardy Losekamm, Leiter der LEA.

Man kann hier selbstständig leben und erhält eine gute Bildung, es gibt ein gutes Gesundheitssystem. Asif Hassan

Hassan beantragt sie erfolgreich, er bringt sogar mehr mit als die Kriterien von ihm verlangen, denn er arbeitet längst und spricht Deutsch auf B1–Niveau. Vorausgesetzt ist A2, eine Stufe niedriger.

Vorsprache beim Konsulat nötig

Das Prozedere dahinter ist nichtsdestotrotz aufwendig, wie Losekamm erklärt: Hassan muss mit seiner Familie zum indischen Generalkonsulat nach München, um deren Identität bestätigen zu lassen, er muss Fingerabdrücke abgeben, bei etlichen Behörden vorsprechen.

Fakten und Hintergründe Das hat es mit dem Chancenaufenthalt auf sich Wer den Chancenaufenthalt beantragen möchte, muss folgende Voraussetzungen erfüllt: Er muss am Stichtag 31. Oktober 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben, und zwar ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis, er muss sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und darf weder wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt sein noch falsche Angaben zur Identität oder Staatsangehörigkeit gemacht haben. In den nächsten 18 Monaten muss der Beantragende folgendes erreichen: Er muss mündliche Deutschkenntnisse auf A2-Niveau nachweisen und den Lebensunterhalt durch Arbeit nachweisen sowie seine Identität klären. Dabei hat der Beantragende auch einige Vorteile: Auch die Kernfamilie, die mit ihm in einer Wohnung leben, bekommen die Chancen-Aufenthaltserlaubnis, wenn sie noch keine fünf Jahre in Deutschland leben. Außerdem erhält er eine Beschäftigungserlaubnis, falls er nicht ohnehin schon erwerbstätig ist, und erhält, wenn notwendig, Bürgergeld und nicht mehr Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Weil er die Ziele des Chancenaufenthalts längst erfüllt, hat Hassan inzwischen die nächste Stufe erreicht, die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 25 des Aufenthaltsgesetzes, was bedeutet, dass er zwei weitere Jahre bleiben darf und einen Schritt näher an einer dauerhaften Niederlassung in Deutschland ist.

Diese Ziele hat Asif Hassan in Deutschland

Das ist Hassans Wunsch. Er möchte, dass seine Kinder gute Chancen im Berufsleben erhalten, dass sie frei entscheiden können, welche Richtung sie für ihr Leben einschlagen. Diese Möglichkeit lobt er an Deutschland: „Man kann hier selbstständig leben und erhält eine gute Bildung, es gibt ein gutes Gesundheitssystem.“

Drei Ziele hat er für seine Zukunft: Sofern er die Chance dazu erhält, möchte er noch einmal studieren, um seinen früheren Beruf auch in Deutschland ausüben zu können. Außerdem träumt er von einem eigenen Haus, damit die Kinder jeweils ein eigenes Zimmer haben.

Ganz kurzfristig kann er sich durch den Chancenaufenthalt ein drittes Ziel erfüllen, denn ohne Reisepass war das nicht möglich: Im Herbst plant er, seine Eltern in Indien zu besuchen. Die hat er seit seiner Ausreise aus Indien nicht gesehen.