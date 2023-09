Frauen sind in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert. Dass es sich dabei nicht nur um einen subjektiven Eindruck handelt, belegen die Zahlen aus dem Landkreis: Im Kreistag sind zehn von 43 Gremiumsmitgliedern weiblich, im Gemeinderat der Stadt Sigmaringen sind es 9 von 29, also jeweils um die 20 Prozent.

Mit diesen Zahlen liegen die beiden Gremien noch weit vorne ‐ in Gemeinden wie Sauldorf und Sigmaringendorf sind jeweils nur Männer vertreten. Damit sich das bei der Kommunalwahl im nächsten Juni ändert, hat das Landratsamt zwei Workshops veranstaltet, um Frauen für eine Kandidatur zu motivieren, Befürchtungen auszuräumen und sie vorzubereiten.

Wenig Nachfrage im Landkreis

Beim ersten Termin am Donnerstag waren sechs Teilnehmerinnen im Sitzungssaal. Gleichstellungsbeauftragte Sandra Knör zeigt sich enttäuscht: „Ich hätte mir mehr erhofft, denn in anderen Kreisen war die Nachfrage stärker.“ Damit spielt sie unter anderem auf den Zollernalbkreis an, in dem mehr als 20 Frauen teilgenommen hatten.

Doch das Interesse der Frauen, die sich eingefunden haben, war groß, auch wenn sich das Wissen über Kommunalpolitik unterschied: Die einen kamen aus der Verwaltung und kannten sich bereits gut aus, andere waren fachfremd. Aber genau das, so Knör, sei das gute an der Kommunalpolitik: Es gibt keine bestimmten Qualifikationen, die erforderlich sind.

Jeder Bürger ab 16 Jahren mit EU-Staatsbürgerschaft, der seit mindestens drei Monate in der betreffenden Gemeinde wohnt oder innerhalb von drei Jahren wieder in die Gemeinde zurückgezogen ist und nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen wird, darf kandidieren. Doch obwohl die Hürde faktisch sehr niedrig ist, sei sie für viele Frauen hoch, so Knör: „Sie trauen sich das nicht zu, haben eine Hemmschwelle.“ Genau dafür habe sie die Workshops ins Leben gerufen.

Das sind die Sorgen der Frauen

Dass Knör Recht hat, zeigt die Vorstellungsrunde. Eine Frau hat Angst, aufgrund einer Kandidatur in ihrer Gemeinde ausgegrenzt zu werden, eine andere sorgt sich wegen des hohen Zeitaufwands. Auch Befürchtungen, sich verbiegen und taktieren zu müssen, nennen die Frauen.

Referentin und Politikwissenschaftlerin Dagmar Wirtz hält dagegen und motiviert sie, denn Ziele haben sie alle, sei es eine bessere Jugendarbeit, mehr weibliche Perspektiven im Gremium oder frischer Wind und neue Konzepte in eingefahrenen Gemeinden. Auch aus Sigmaringendorf und Sauldorf sind Frauen dabei, die endlich wieder eine Rätin in ihrem Gremium vertreten sehen wollen und sich deshalb aus der Deckung wagen.

Mandatsträgerinnen beantworten Fragen

Um nötige Fragen auszuräumen, haben auch vier bereits gewählte Kommunalpolitikerinnen dem Workshop einen Besuch abgestattet und von ihren Aufgaben berichtet, darunter die Gemeinde- und Kreisrätinnen Alexandra Hellstern-Missel (Sigmaringen) und Sabine Rösch (Hettingen). Nachdem im ersten Teil des Seminars insbesondere die Befürchtungen ausgeräumt werden sollten, geht es im nächsten Teil am Donnerstag, 28. September, ab 17 Uhr darum, eine Strategie für den Wahlkampf zu erstellen.

Wer am zweiten Seminarbaustein „Schritte in das Kommunalpolitik“ teilnehmen möchte, kann sich noch anmelden unter der Mail [email protected]