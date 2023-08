Sein Vater hat Julius Jäger als wandelndes Kursbuch beschrieben. Als einen Jungen von zehn Jahren, der jeden Busfahrplan in Sigmaringen in– und auswendig kennt, der es liebt, als Passagier mitzufahren und sich für alles rund um die großen Fahrzeuge interessiert.

Schon damals beim Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ zeichnet sich ab, dass Julius einmal selbst hinter dem Steuer eines Omnibusses sitzen will. Jetzt, elf Jahre später, hat er es geschafft und sich damit einen Traum erfüllt.

So ging es für Julius weiter

„Anfangs haben viele gesagt, ich soll etwas Gescheites lernen und mir davon abgeraten, aber ich habe nicht mehr davon abgelassen“, erzählt er schmunzelnd. Aus diesem Grund seien die meisten zu Unterstützern geworden.

Am Hohenzollern–Gymnasium absolvierte er 2020 das Abitur, engagiert sich aber schon Jahre zuvor als Zugbegleiter, zuerst beim heute nicht mehr existierenden Naturpark–Express, später bei der Biberbahn und der Schwäbischen–Albbahn, teils ehrenamtlich, teils als Minijobber. „Ich habe mein Interesse in dieser Zeit auf die Eisenbahn verlagert“, sagt er. Dort habe er auch schon vor der Volljährigkeit aktiv sein können.

Ausflug in die Welt der Straßenbahnen

Doch schon vor dem Schulabschluss bewirbt er sich bei etlichen Verkehrsbetrieben, um dort die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb zu absolvieren. Schlussendlich entschied er sich dafür, sie bei der Straßenbahn–AG in Stuttgart anzutreten — in der Nähe zur Heimat, aber eben doch nicht in Sigmaringen. „Ich wollte mal raus, andere Luft schnuppern“, sagt der heute 21–Jährige.

Diese Zeit habe ihn viel rund um die Organisation, Hierarchien und die Vorbereitung von Fahrplänen gelehrt, ihm Blicke hinter versteckte Türen ermöglicht, genauso wie Praxis als Bus– und Straßenbahnfahrer in der Landeshauptstadt. „Es ist viel Verkehr und eng, aber am Ende ist alles machbar“, erinnert er sich.

Tatsächlich hat ihn der Inhalt der Ausbildung auch nicht auf den harten Boden der Tatsachen gebracht, sondern sein Berufsziel nur bestätigt. „Es war intensiver, aber ich habe es mir überwiegend auch so vorgestellt“, so Jäger.

Erste Berührungspunkte im Kleinkindalter

Das mag aber auch daran liegen, dass der Laizer schon als Kleinkind Blut leckt und in den nächsten Jahren alles über Omnibusse lernen möchte. „Ich habe die Busfahrer oft ausgefragt, welcher Knopf wofür gedacht ist, und später, als ich im Grundschulalter war, haben mich meine Eltern sogar mit bestimmten Fahrern alleine mitfahren lassen“, erzählt er.

Die Mischung, dieses große Fahrzeug zu lenken, gleichzeitig aber unter Menschen zu sein, habe ihn seither gereizt und nie losgelassen. Hinzu kommt das Interesse am öffentlichen Nahverkehr allgemein. „LKW–Fahrer zu sein fände ich ganz schlecht, da fehlt der Kundenkontakt“, fügt er an.

Vorübergehende Rückkehr in die Heimat

Inzwischen arbeitet Jäger wieder in der Heimat, beim Kreisverkehrsbetrieb (KVB) in Sigmaringen. Er fährt auf den Linien eins bis sieben, auch Regiobusse. „Ich bin überall einsetzbar, weil ich so viel Wissen über die Routen und Tarife habe“, sagt er lachend.

Aus diesem Grund hat er auch Ideen, wie sich der Stadtbusverkehr verbessern ließe. „Schon als Kind habe ich einen Brief an den früheren Bürgermeister Rapp geschrieben und eine Tageskarte für den Stadtbus gefordert“, erzählt er, „jetzt kann ich besser nachvollziehen, dass das alles sehr komplex ist.“

Das könnte beim Sigmaringer Stadtbus besser laufen

Trotzdem sieht er Nachholbedarf: Die Strukturen in der Stadt seien noch wie vor 20 Jahren, also einer Zeit, in der es weniger Pendlerströme gab und andere Personengruppen den Nahverkehrs genutzt haben. Jäger hält es entsprechend für sinnvoll, den Fahrplan einmal komplett neu zu denken.

Das sei sein nächstes Ziel: mitmischen bei der Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, ihn zugänglich für alle machen und bessere Anbindungen schaffen. Deshalb möchte er im nächsten Jahr Verkehrsingenieurswesen oder Verkehrsmanagement studieren.

Sein Favorit sei die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Zürich, die den Studiengang in Winterthur anbiete. Dort könne er in einem anderen Land in den Nahverkehr schnuppern. „Mir war immer wichtig, mein Wissen von Grund auf aufzubauen, die Praxis zu kennen“, sagt Jäger. Das hat er geschafft.