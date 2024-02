Sowohl Großbrände als auch extreme Wetterereignisse mit Großschadenslagen wie beim Hochwasser in Marbach oder unzähligen Einsatzorten wie den Unwettern im Sommer oder Schneebruch und Blitzeis Winter fordern den Führungskräften der Feuerwehren einiges ab.

Um in der Einsatzleitung das fachliche Know-How noch besser zu bündeln und ihr Durchhaltevermögen zu stärken, hat Kreisbrandmeister Michael Reitter den Führungsstab der Feuerwehren im Kreis Sigmaringen neu ausgerichtet.

Handlungsbedarf hatte Michael Reitter schon gesehen, als er die Stelle als Kreisbrandmeister vor einem Jahr antrat. „Es gibt viel zu tun. Vor allem im Hinblick auf den Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall“, sagte er damals gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

So halten wir länger durch und könnten im Notfall auch einen zweiten Großschadensfall parallel stemmen. Michael Reitter

Der Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen stehe voll hinter den Änderungen, betont der Vorsitzende Friedrich Sauter anlässlich eines Gesprächs im Vorfeld der Verbandsversammlung. Jetzt seien wichtige Schritte vollzogen worden, um das Krisenmanagement besser aufzustellen.

Wie war es bisher?

Entwickelt sich ein Einsatz zu einer Großschadenslage wie beim Brand bei Reifen Göggel in Gammertingen oder Medi-G in Meßkirch oder gibt es so viele Sturmeinsätze, dass das Einsatzleitfahrzeug einer Wehr den Überblick nicht behalten kann, wurde in der Nähe des Einsatzorts ein Lagezentrum für den Führungsstab eingerichtet, der die Koordinierung und die technische Leitung übernahm.

Was hat Reitter verändert?

Jetzt gibt es drei solcher Führungsgruppen, die sich das Kreisgebiet aufteilen. Zur Region West gehören die Kommunen um Meßkirch, Stetten am kalten Markt und Leibertingen, die Mitte decken Sigmaringen, Krauchenwies, Bingen und Inzigkofen ab und den Osten bildet die Region mit Bad Saulgau, Mengen, Pfullendorf und Ostach.

Welche Vorteile hat das?

Zunächst wird die Führungsgruppe mit Ortskenntnissen die Arbeit aufnehmen. Wird der Einsatz zum Katastrophenfall, können die anderen Gruppen zusätzlich hinzugezogen werden oder das Personal die erste Gruppe nach einer gewissen Zeit ablösen, um weiter voll einsatz- und führungsfähig zu sein. „So halten wir länger durch und könnten im Notfall auch einen zweiten Großschadensfall parallel stemmen“, sagt Michael Reitter.

Welche Feuerwehrleute gehören den drei Führungsgruppen an?

Die Leitungsteams setzen sich aus Führungskräften der einzelnen Wehren im Kreis zusammen. „Wir haben 45 Personen gesucht und deutlich mehr Bewerbungen erhalten“, sagt Reitter. „Das ist wirklich ein gutes Zeichen.“ Voraussetzung sei eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation gewesen.

Friedrich Sauter (links), Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen, und Kreisbrandmeister Michael Reitter möchten, dass die Feuerwehren im Kreis bei großen und lang andauernden Einsätzen noch besser aufgestellt sind. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Weil die Kommandanten der verschiedenen Wehren in der Regel in der eigenen Gemeinde gefordert seien, würden sich die Führungskräfte für die Einsatzleitung meist aus der zweiten Reihe rekrutieren, also Stellvertreter oder Zugführer sein. „Die haben aber die richtige Ausbildung, weil sie ja im Notfall auch den Kommandanten ersetzen müssen“, so Reitter.

Funktioniert das neue System schon?

Einen ersten Härtetest haben die Führungsstabsgruppen im vergangenen November bei einer großangelegten Übung bestanden. Dort wurde ein Unwetter-Ausnahmezustand angenommen, den es zu koordinieren galt. Der Kreisbandmeister zeigte sich anschließend zufrieden.

Was fehlt jetzt noch?

Der Kreisbrandmeister will seine Schubladen mit Maßnahmenpaketen und Konzepten füllen, nach denen verschiedene Katastrophenszenarien abgearbeitet werden können: der Brand im Schloss Sigmaringen, im Kloster Inzigkofen oder den großen Industrieunternehmen im Kreisgebiet. Unwetterlagen, Bus- oder Zugunfälle - „Das kann man in ruhigen Zeiten vorbereiten und ist froh, wenn man dann einen Plan hat, den man sofort aufgreifen kann“, sagt er.