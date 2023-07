Im Jahr 2019 kaufte Andreas Marquardt den Sigmaringer Bahnhof. Schon damals spürte man, dass das genau vor 150 Jahren eröffnete Bauwerk für ihn mehr als eine Kapitalanlage ist. Der Unternehmer richtet den Bahnhof seitdem mit Liebe zum Detail her. Je länger er an der Restauration arbeitet, desto enger wird seine Beziehung zu dem 1873 fertiggestellten Gebäude.

„Einen Bahnhof baut man nur einmal im Leben um“, sagt Marquardt, er habe habe gemerkt, dass er Spaß daran habe und dass es das Gebäude wert sei. Aus diesen Gründen gestaltete er den Umbau des Ostflügels aufwendiger als er dies ursprünglich geplant hatte.

Anfangs ganz andere Pläne

Anfangs wollte Marquardt eine Herberge für Tagesgäste wie Geschäftsreisende, Eltern von Studenten oder Radfahrer bauen. Aus einem simplen Standard ohne Frühstücksraum und Rezeption ist nun ein Haus in der Kategorie Drei–Sterne–Superior geworden.

Ich habe ständig mehr gemacht als ich ursprünglich wollte. Andreas Marquardt

Die Gäste werden an einer klassischen Rezeption empfangen und gefrühstückt wird im früheren Wartesaal des Kaisers, der Sigmaringen 1910 besuchte.

Der Frühstücksraum wird in alt–englischem Stil mit Vogeltapete und Kamin ausstaffiert. Der Raum ist allein schon wegen seiner Deckenhöhe von knapp vier Metern eine Wucht.

Andreas Marquardt investiert in das Hotel am Prinzengarten. (Foto: Michael Hescheler )

„Einer der Gründe, warum das Hotel noch nicht in Betrieb ist, hängt damit zusammen, dass ich ständig mehr gemacht habe als ich ursprünglich wollte“, sagt der Unternehmer, der das Hotel in Eigenregie betreiben wird.

Eine Sauna, ein Yoga– und Meditationsraum mit Blick auf den kaiserlichen Wartesaal gab es in den ursprünglichen Plänen nicht, doch Marquardt hat all das umgesetzt.

Die oberen Etagen sind beinahe fertig

In der Lobby ist noch einiges zu tun. In den oberen Etagen ist der Umbau dagegen bereits weit fortgeschritten. Die zwölf Zimmer sind weitgehend eingerichtet. Abgekommen ist der künftige Hotelier auch von seinem ursprünglichen Nein zu Themenzimmern. Nun bietet das Hotel am Prinzengarten beides.

Klassisch–elegant eingerichtete Zimmer für Gäste, die sich nicht ablenken lassen wollen, und Themenzimmer für Gäste, die den Boutiquestil suchen und schätzen.

Damit sind kleine, individuell eingerichtete und inhabergeführte Hotels gemeint. Insgesamt finden in dem Hotel 22 Gäste Gäste Platz, wenn alle zwölf Zimmer ausgebucht sind.

Themenzimmer mit Wow–Effekt

Von der Ostsee bis zur Schweizer Heidi und vom Dschungel in eine goldene Glitzer–Welt — die Themenzimmer könnten unterschiedlicher nicht sein und jedes Zimmer ist für sich eine Überraschung.

Das Blumenzimmer ist für Verspielte und Verliebte gedacht. Das Himmelbett wird mit Tüll verziert, der Waschtisch im Bad erinnert an die Gründerzeit. Beim Antiquitätenhändler erstand Marquardt Bilder von Liebespaaren, die die Wände dekorieren werden. Nicht zu vergessen der stilechte Lichtschalter, der aus Schweden stammt.

Der Favorit des Hoteliers

Das maritime Zimmer im Ostsee–Stil ist Marquardts persönlicher Favorit. Der Teppich ist in Sandoptik und das Badezimmer von außen in Strandkorboptik (mit Bullaugen) gehalten.

Zu einem weitläufigen Strand gehört eine weitläufige Dusche, weshalb der Duschtempel 1,80 Meter misst. In den Bädern achtete der Investor auf eine besonders hochwertige Ausstattung, was sich an den Duschkabinen, den Armaturen oder der Beleuchtung erkennen lässt.

Eine Tür so wertvoll wie ein Golf

Sein Hang zum ausgeklügelten Detail lässt sich an der Eingangstüre beschreiben, die ein Schreiner derzeit nach einem Vorbild aus dem Jahr 1880 rekonstruiert und zusammenbaut: Mehrere zehntausend Euro wird sie Kosten und antik aussehen, aber hinter der Fassade mit neuester Technik ausgestattet sein.

Mit Aussicht: Von einem Zimmer blicken die Gäste über den Prinzengarten aufs Schloss. (Foto: Michael Hescheler )

Der höhere Standard, den das Hotel bekommen wird, hat seinen Preis: Ursprünglich wollte Marquardt 700.000 Euro in das Hotel investieren. Bis alles fertiggestellt ist, wird der Umbau um die 1,3 Millionen Euro kosten. Eröffnet werden soll die Herberge voraussichtlich zum Jahreswechsel.

Von einem Zimmer genießen die Gäste sogar Schlossblick — das ist eine von vielen Überraschungen, die auf die Hotelgäste wartet.