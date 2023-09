Wettbewerb fördert Jugendmedienakademie des Landkreises

Die Jugendmedienakademie des Forums Jugend/Soziales/Prävention im Landkreis Sigmaringen ist eines von sechs ausgezeichneten Projekten, das vom Ideenwettbewerb „idee-bw“ des Landes Baden-Württemberg finanziell gefördert wird. Für die nächsten drei Jahre fließen Landesmittel des Staatsministeriums in Höhe von fast 15.000 Euro in das mehrtägige Workshop-Angebot, das seit 2007 immer in den Herbstferien im Kreis Sigmaringen stattfindet.

In diesem Jahr findet die Jugendmedienakademie für Jugendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren in den Herbstferien am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. November, statt. Anmeldungen sind möglich ab Ende September. Weitere Informationen gibt es bereits jetzt auf der Internetseite www.jugendmedienakademie-sig.de.