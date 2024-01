Die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Sigmaringen wird 2024 von ihrem bisherigen Anbau- und Betriebskonzept abweichen und einen neuen Weg einschlagen. Nachdem bei der Bieterrunde nicht so viele Anteile vergeben werden konnten, um die geplanten Kosten des bevorstehenden Anbaujahres zu tragen, wollen die Vorstandsmitglieder nun mit Interessierten die Idee eines Gemeinschaftsackers oder Gemeinschaftsgartens diskutieren. Dazu laden sie für Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, in den Gemeinderaum der evangelischen Kreuzkirche ein.

Gemüse soll auf dem Gelände der Solawi neben dem Böhler-Hof an der Alten Jungnauer Straße auf jeden Fall angebaut werden. „Wir haben die Verantwortung für einen Hektar Fläche, die wir weiter im Sinne des Bodenschutzes und der Artenvielfalt pflegen wollen“, heißt es vom Vorstand. Den Anbaubetrieb, bei dem angestellte Gärtner wie in den vergangenen Jahren den Anbau für die Anteilsnehmer leisten, wird es aber in diesem Jahr nicht geben. Obwohl sich die Solawi nach einem anstrengenden Jahr verkleinern wollte, hatten sich nicht genug Interessierte gefunden.

Die Verantwortlichen wollen das Jahr jetzt nutzen, um durchzuatmen und Ideen und Projekte für die Zukunft neu zu sortieren. Ein Schwerpunkt soll dabei neben der Bildungsarbeit auf Aktionen liegen, die Verbundenheit zum Acker schaffen. Gleichzeitig wollen sie mit denjenigen, die bereit sind, auf dem Acker mitzuarbeiten, einen gemeinschaftlichen Gemüseanbau betreiben. Das bedeute weniger Produktionsdruck und mehr Gemeinschaft. Wie genau das aussehen könnte, ob die Gärtner stundenweise beschäftigt werden könnten und welche Arbeiten übernommen werden sollten, soll bei einem Treffen besprochen werden. Ebenso, ob sich die Gruppe an dem vorhandenen Anbauplan orientieren möchte.

Dazu lädt die Solawi nicht nur diejenigen ein, die bei der Bieterrunde Interesse signalisiert haben, sondern alle, die sich einen gemeinschaftlichen Gemüseanbau vorstellen können. Angesprochen dürfen sich Menschen fühlen, die auf Wartelisten für Kleingärten stehen, die keinen eigenen Garten haben oder sich gern mit anderen Hobbygärtnern über den Gemüseanbau austauschen wollen. Während die Anteilsnehmer im vergangenen Jahr im Schnitt rund 100 Euro im Monat für den Gemüseanbau gezahlt haben, wäre der finanzielle Aufwand eines Gemeinschaftsackers deutlich geringer. Ob die Solawi 2025 wieder zu einem klassischen Solawi-Betrieb zurückkehren wird, entscheidet sich im Laufe des Jahres.

Das erste Treffen ist am Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, im Gemeinderaum unterhalb der evangelischen Kreuzkirche in Sigmaringen. Weitere Infos zur bisherigen Arbeit der Solawi gibt es unter www.solawi-sigmaringen.de; Fragen an den Vorstand können per Mail an [email protected] gestellt werden.