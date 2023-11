Nicola Netti blättert in einem Katalog voller Süßigkeiten. Kunstwerke kommen zum Vorschein. Semifreddi, halbgefrorene Teilchen. Biscotti da Té, Teegebäck. Alles selbst gemacht, alles Manufaktur.

Zwei Tage später lässt Eis- und Konditormeister Netti den Katalog in der Schublade. Die bunt bedruckten Katalogseiten sind Wirklichkeit geworden. Die Vitrine im Eiscafé La Piazza prall gefüllt mit edlen Süßigkeiten, Sandwiches und Focaccia.

Das erwartet der Inhaber vom Weltmeister

Vor wenigen Tagen ist der italienische Konditormeister in Sigmaringen angekommen. Sein Chef, Inhaber Giovanni Giardulli, verbindet mit ihm die Erwartungshaltung, dass das La Piazza künftig wirtschaftlich erfolgreicher über den Winter kommt.

Während die Geschäfte in den Sommermonaten prächtig laufen, war in den Wintermonaten mehr Schatten als Licht. Giardulli, der das Eiscafé im Dezember 2017 eröffnete: „Das Geld, das wir im Sommer verdient haben, haben wir den Winter über aufgebraucht.“ Für Miete, Personal und so weiter.

Eis- und Konditorenweltmeister Nicola Netti will die Gäste in der Eisdiele am Karlsplatz verwöhnen. (Foto: Michael Hescheler )

Während andere Eisdielen in Sigmaringen oder anderswo eine Winterruhe abhalten, ist dies für Familie Giardulli wegen laufender Kosten keine Option. Seit einem Urlaub im süditalienischen Kalabrien weiß die Inhaberfamilie, wer ihnen dabei helfen soll: Eisweltmeister Nicola Netti.

Bislang arbeitete er in einem Klub

Der Spezialist für süße und herzhafte Speisen arbeitete in den vergangenen fünf Jahren für den Klub Aldiana. Weil er sich nicht mehr so lange beruflich binden wollte und das Klubleben für die Belegschaft knochenharte Arbeit bedeutet, dachte Nicola Netti über Alternativen nach. Eisdieleninhaber Giardulli warb erfolgreich um den bald 61-Jährigen.

Der italienische Eisverband umwarb ihn auch

Andere Angebote wie das des italienischen Gelatoverbandes, als Botschafter nach Afrika zu gehen, lehnte der umworbene Meisterkonditor ab.

Als Botschafter war er bereits viel unterwegs, warb in Russland, Mexiko, Venezuela und weiteren 50 Ländern für Italiens Exportschlager Nummer 1, das Eis. Ein Verbandslogo auf seiner Konditorenjacke bezeugt die Verbundenheit zum Verband.

Zuletzt im Frühjahr gewann Nicola Netti den Oscar der Eismacher bei einem Wettbewerb in Massa Carrara in der Toskana. „Qualität und Innovation wurden von einer internationalen Jury beurteilt“, erzählt der Meister auf Italienisch, das sein Chef übersetzt.

Nicola Netti setzte sich gegen 60 Eismacher durch. Insgesamt dekorieren ihn drei Weltmeister- und fünf Europameistertitel. Zudem wurde ihm zehnmal der Titel bester Eismacher Italiens verliehen.

Sigmaringen statt Kalabrien

Nun also Sigmaringen statt Kalabrien: „Es ist für uns eine wahnsinnige Chance, eine solche Kapazität zu bekommen“, sagt Eisdieleninhaber Giovanni Giardulli. Weil die Chemie zwischen beiden stimmte, kam es zur Zusammenarbeit.

Giovanni Giardulli könnte sich vorstellen, den Eismacher als Gesellschafter an seine Eisdiele zu binden. Zusammen mit Teilhaberin Luisa Cuzzilla soll er das Geschäft so ausbauen, dass es das ganze Jahr über floriert.

Führen das Eiscafé am Karlsplatz gemeinsam (von links): Monika Giardulli, Luisa Cuzzilla, Nicola Netti und Giovanni Giardulli. (Foto: Michael Hescheler )

Seit die Eisdiele vergrößert wurde, ist die Küche so ausgebaut, dass auch gekocht werden kann. Für 30 bis 35 Gäste könnten Feierlichkeiten ausgerichtet werden.

In Italien gibt es den Brauch, dass sich Menschen nach Feierabend zu einem guten Gespräch auf ein Glas und eine Kleinigkeit zum Essen verabreden. „Appetit holen, sagt man bei uns dazu“, so Giovanni Giardulli. Auch so etwas möchten er und Nicola Netti gemeinsam ausprobieren.