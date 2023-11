Konnte der Angeklagte wissen, dass der kleine Muffin totkrank ist, oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Hechinger Landgericht kürzlich. Ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Sigmaringen musste sich verantworten, weil er angeblich einen schwerkranken Hundewelpen an eine Frau verkauft hatte. Die Frau hatte den Verkäufer angezeigt, nachdem sie den Welpen nur wenige Stunden nach dem Kauf einschläfern ließ.

Muffin war der Kleinste des Wurfs

Der kleine Muffin war eine acht Wochen alte französische Bulldogge, die im Mai vergangenes Jahr auf einem Hof im Kreis Sigmaringen geboren wurde. Das Muttertier gehörte ursprünglich dem Angeklagten, weshalb die Absprache getroffen wurde, sollte es einmal Welpen geben, dürfe sich der Angeklagte einen aussuchen.

Die Kinder haben mit ihm gespielt, er war munter und ich hatte nicht den Eindruck, dass er krank war. Der Angeklagte

Als es schließlich dazu kam, suchte sich der Angeklagte eine kleine Hündin aus, verliebte sich aber gleichzeitig in Muffin, den kleinsten Welpen des Wurfes, der zudem durch seinen kränklichen Zustand aufgepäppelt werden musste. In diesem Punkt waren sich alle Beteiligten der Verhandlung in ihren Schilderungen einig.

Welpe bekommt Antibiotika

Zu Hause angekommen, sei die Überraschung laut dem Angeklagten groß gewesen, dass er gleich zwei Welpen mitgebracht habe. Zudem habe Muffin mit acht Wochen noch immer Aufzuchtsmilch und auch Antibiotikum bekommen.

„Die bisherigen Besitzer haben mir erklärt, dass das Antibiotikum zur Vorsorge ist, da er noch so klein sei und eine Schwellung unter dem Maul hatte, die aber schon wieder weg war“, sagte der 38-jährige Angeklagte. „Die Kinder haben mit ihm gespielt, er war munter und ich hatte nicht den Eindruck, dass er krank war“, sagte er.

Familie möchte Muffin wieder abgeben

Da es der Familie mit drei Kindern und zwei Welpen allerdings zu stressig geworden sei, habe er jemanden gesucht, der Muffin aufnehme. So habe sich schließlich eine 30-Jährige gefunden, die sich beim ersten Treffen, laut ihrer Zeugenaussage, ebenfalls direkt in den kleinen Welpen verliebt hat.

„Mir war es auch egal, dass er kleiner oder kränklich war. Ich helfe gerne Tieren“, sagte sie. So habe sie nach dem rund zweistündigen Treffen dem Angeklagten den ausgehandelten Betrag von 600 Euro überwiesen.

Tierarzt stellt erste Verdachtsdiagnose

Am nächsten Morgen sei sie jedoch mit Muffin zum Tierarzt gegangen, dieser habe ihm den Kopf rasiert und etwas gemacht, das einem Ultraschall gleichkomme. Er habe die Diagnose „Offener Schädel und Wasserkopf“ gestellt und ihr gesagt, dass man den Welpen aufgrund der Schmerzen einschläfern müsse.

Es ist ja jedem selbst überlassen, zu welchem Tierarzt man geht. Eine 30-jährige Zeugin

Daraufhin habe die 30-Jährige den Angeklagten kontaktiert, um ihm den Hund zurückzubringen und ihr Geld zurück zu verlangen. Sie war es auch, die den 38-Jährigen wegen Betrugs angezeigt hatte.

Nutztierarzt schläfert Welpe ein

Laut Aussage sei es jedoch nie der Plan gewesen, den Hund zu übergeben. Sie habe 250 Euro bekommen und sollte den Rest bei Aushändigung der Papiere bekommen. „Die Unterlagen vom Tierarzt habe ich aber nie gesehen“, so der Mann. Nach dem Treffen habe sie schließlich einen anderen Tierarzt kontaktiert, der sich auf Nutztiere spezialisiert habe und Muffin direkt einschläfern lassen.

Auf Nachfrage des Richters, warum sie nicht wieder zum selben Tierarzt gegangen sei, antwortete die 30-Jährige schnippisch: „Ich kannte den Nutztierarzt gut und es ist ja jedem selbst überlassen, zu welchem Tierarzt man geht.“

Tierarzt sagt vor Gericht aus

Der Welpe hätte wohl aber nicht zwingend eingeschläfert werden müssen, erklärte der erste Tierarzt bei seiner Zeugenaussage. Zudem habe er auch nur eine Verdachtsdiagnose gestellt. Der Welpe habe mit acht Wochen die Entwicklung eines drei Wochen alten Welpen gehabt. Jedoch habe er dem Tier nicht den Schädel rasiert und auch keinen Ultraschall vom Kopf gemacht.

Wir wollen Sie sicher nicht heiligsprechen, Sie sind alles andere als ein Heiliger. Der Richter

„Ich besitze gar nicht das Können, diese Diagnose gesichert geben zu können“, sagte er. Er habe geraten, sich an eine Fachklinik zu wenden, da es bei dieser Diagnose auch die Möglichkeit einer Operation gebe. Warum die 30-Jährige auf diese Schlussfolgerung kam, wisse er nicht.

Anwalt plädiert auf Freispruch

Die Staatsanwältin bestand weiter auf die ursprünglich vom Amtsgericht Sigmaringen verhängte Strafe von insgesamt 8000 Euro wegen Betrugs, während die Verteidigung auf Freispruch plädierte. Das Schöffengericht sprach den Angeklagten frei und hob das Urteil des Amtsgerichts auf.

Es gehe nicht darum, warum der Welpe sterben musste oder ob er krank war, es gehe darum, ob der Angeklagte wusste, dass der Welpe todkrank war ‐ und diesen Umstand habe das Gericht nicht feststellen können, so der Vorsitzende Richter. „Wir wollen Sie sicher nicht heilig sprechen, Sie sind alles andere als ein Heiliger, aber wir glauben nicht, dass Sie den Zustand so eingeschätzt hatten.“