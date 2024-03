Weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im März weiter rückgängig. Wie die Agentur für Arbeit Balingen in einer Pressemitteilung bekannt gab, sank im Landkreis Sigmaringen die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 50 auf 2800 Menschen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergeben 4690 Arbeitslose - 80 weniger als vor vier Wochen - eine Quote von 4,3 Prozent.

Insgesamt hat die Agentur für Arbeit Balingen zum Stichtag im März in ihrem Bezirk 7500 arbeitslose Menschen erfasst. Das seien 130 Menschen beziehungsweise 1,7 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Die erfasste Arbeitslosenquote sinkt dadurch um ein Zehntel auf 4,0 Prozent und bleibe um zwei Zehntel unter der Quote für ganz Baden-Württemberg.

„Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen ist wegen der saisonalen Frühjahrsbelebung durchaus üblich“, wird Anke Traber, Chefin der Balinger Agentur für Arbeit, zitiert. „Aber er fällt stärker aus als im vergangenen Jahr und kommt schneller voran als im Ländle insgesamt.“ Beleg für eine hohe Aufnahmefähigkeit des Marktes seien die 600 Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit, fast ein Drittel mehr als im Monat zuvor.

Überdurchschnittlich ging laut der Agentur für Arbeit die Zahl arbeitsloser Frauen in den vergangenen vier Wochen zurück. Sie liege um 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Auf dem Ausbildungsmarkt gebe es nach wie vor eine große Lücke zwischen dem Angebot an freien Ausbildungsplätzen und Jugendlichen, die nach einer betrieblichen Ausbildung suchen. Verglichen mit dem vergangenen Jahr sei die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden um 120 Menschen beziehungsweise 9,4 Prozent auf 1120 Menschen gesunken. Etwas schwächer sei der Rückgang an Ausbildungsstellen. 30 weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres bedeuteten ein Minus von einem Prozent auf 2940 Stellen. Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage gehe damit weiter auseinander.