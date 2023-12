Sigmaringen

Weihnachtszauber-Aktion des Caritasverbandes bringt wieder viele Kinderaugen zum Leuchten

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Auch Schüler der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen haben Geschenke für bedürftige Kinder an den Caritasverband Sigmaringen gespendet. (Foto: Caritasverband )

(sz) - Auch in diesem Jahr haben wieder etliche Bürger bei der Weihnachtszauber-Aktion des Caritasverbands für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch mitgemacht. Auch Schulen wie die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen beteiligten sich an der Aktion und lösten Wunschsterne in Geschenke für Kinder hilfsbedürftiger Familien ein.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 11:15 Von: sz