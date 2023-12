Über die Weihnachtsbeleuchtung in Sigmaringen ist schon häufig und leidenschaftlich diskutiert worden. Im Häusermeer der Innenstadt klaffen leider etliche Lücken, obwohl es mit dem L1 am Leopoldplatz und dem Karls Hotel an der Donau zwei leuchtend positive Beispiele gibt.

Schmerzlich vermissen einige Sigmaringer die Lichtergirlanden, die die Schwabstraße erhellten. Die Girlanden zauberten weihnachtliche Stimmung in die Fußgängerzone. Sie waren zwischen dem Vierjahreszeitenbrunnen bei der Sparkasse und dem Müller-Markt verteilt.

Der Ukraine-Krieg hat keine Auswirkungen

Warum die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Bereich fehlt, hat nichts mit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Sparmaßnahmen für Strom, Erdöl und Erdgas zu tun. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr entschieden, an der Weihnachtsbeleuchtung nicht den Rotstift anzusetzen. Die weihnachtliche Freude sollte in der Krise möglichst nicht weiter getrübt werden.

Bürgermeister setzt auf LED-Technik

Nun sind alle Sparmaßnahmen zurückgenommen. Nur nicht für die Schwabstraße. Bürgermeister Marcus Ehm zeigte sich am Freitag von unserer Redaktion auf ein anderes Thema angesprochen der Weihnachtsbeleuchtung allgemein offen gegenüber. Hier in LED-Technik zu investieren sei ihm ein Herzensanliegen.

Ob das auch für die Schwabstraße gilt? Viele Sigmaringer würden sich freuen, wenn Girlanden nicht nur zur Fasnet aufgehängt würden.