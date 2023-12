Wer die heimischen Gefilde in Richtung weite Welt verlässt und sich dann auch noch verbandelt, muss mit gewissen Konsequenzen leben.

Nehmen wir Weihnachten: Ich bin aus dem beschaulichen Rheinland-Pfalz ins südliche Schwabenländle gezogen und muss mich seit Jahren damit auseinandersetzen, wer wann wo wie Weihnachten feiern will. Da sind meine Eltern, mein Bruder mit Anhang, meine Schwiegerleute, deren Hunde, und schließlich meine beiden Schwager.

Zu viele Parteien für zu wenige Tage

Wir haben hier also fünf Parteien und drei Tage. Das wirkt nicht nur unmöglich. Bislang sind mein Freund und ich in den drei Tagen also um die 900 Kilometer durchs Land gefahren, um alle zu sehen. Besinnlich ist anders. Das endet dieses Jahr: Wir holen einfach alle zu uns, so zumindest der Plan.

Doch der Schuss geht nach hinten los. Seit der Vorschlag Mitte Oktober im Raum schwebt, bringt fast jeder täglich neue Befindlichkeiten ein. Lieber doch nicht an Heiligabend feiern, bitte ohne Haustiere, aber diesmal Wichteln und keine Geschenke, möglichst morgens schon zum Frühstück treffen... Die Liste ist lang. Das Gute ist: Bis dahin ist noch genug Zeit, sich präventiv zu erholen, bevor der Trubel wieder losbricht.