Dieses Thema hätte eigentlich keine Diskussion und erst recht keinen Streit gebraucht. Dennoch gerieten CDU-Kreisrat Jochen Spieß und Johannes F. Kretschmann von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag wegen weniger Euro aneinander.

Was war geschehen? Landrätin Stefanie Bürkle hatte bei der jüngsten Sitzung des Sigmaringer Kreistags erklärt, weshalb der Landkreis einem neuen Verein, dem Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben, beitreten wolle.

Aktuell gibt es 80 Gedenkorte

Bislang sei das Denkstättenkuratorium eher ein loses Netzwerk von aktuell rund 80 Gedenkorten zu NS-Unrecht und Widerstand in der Region. Im Landkreis Sigmaringen seien aktuell 15 Erinnerungsorte im Netzwerk vertreten, wie etwa die Konzentrationslager in Bad Saulgau und Stetten am kalten Markt.

Sie können mir glauben, dass ich sowohl spendenfähig als auch spendenwillig bin. Johannes Kretschmann

Der scheidende Leiter des Stabsbereichs Kultur und Archiv, Edwin Ernst Weber, hatte erläutert, dass eine Umwandlung des unselbstständigen Netzwerks in einen juristisch eigenständigen, eingetragenen Verein notwendig sei - um künftig etwa durch das Land Baden-Württemberg gefördert werden und die Arbeit im Netzwerk mit einer Teilzeitstelle intensivieren zu können. Die Mitgliedschaft im neuen Verein koste 50 Euro - jährlich. „Das Netzwerk leistet gute Arbeit“, sagte Bürkle.

Kretschmann würde gerne freiwillig erhöhen

Die einstimmige Zustimmung aus dem Gremium war zwar gewiss, doch in der Aussprache kamen die persönlichen Animositäten zweier Kreisräte zum Vorschein. Johannes F. Kretschmann (Grüne) wollte wissen, ob der Landkreis Sigmaringen seinen Beitrag angesichts der Wichtigkeit des Themas auch freiwillig erhöhen könne, um damit mehr bewegen zu können.

Spieß hält Betrag für „auskömmlich“

Doch mit diesem Ansinnen konnte Jochen Spieß (CDU), 24 Jahre lang Bürgermeister von Krauchenwies, herzlich wenig anfangen: „Die Gemeinde Krauchenwies ist schon lange Mitglied im Netzwerk und der Mitgliedsbeitrag ist auskömmlich“, sagte er. Kretschmann könne aber ja gerne privat spenden, wenn er denn wolle.

Jetzt fühlte sich erwartungsgemäß Kretschmann auf den Schlips getreten: „Ich finde Ihre Äußerung völlig unangemessen, gerade bei solch einem Thema“, sagte er, und fügte hinzu: „Sie können mir glauben, dass ich sowohl spendenfähig als auch spendenwillig bin.“

Der Landkreis Sigmaringen tritt dem Denkstättenkuratorium bei - und zahlt die dafür in der Vereinssatzung vorgesehenen 50 Euro im Jahr.