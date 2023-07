Die kinderärztliche Sprechstunde an den Wochenenden und Feiertagen im Klinikum in Albstadt kann vorübergehend nicht angeboten werden. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Baden–Württemberg mit.

Keine Räumlichkeiten in Albstadt

Der Grund bestehe in Umbaumaßnahmen in der Klinik, durch die aktuell keine geeigneten Räumlichkeiten für die Sprechstunde in Albstadt vorhanden seien.

Eltern aus dem Kreis Sigmaringen werden daher für diese Zeit gebeten, die Kindernotfallpraxen in Tübingen oder Reutlingen anzusteuern. Von Bad Saulgau aus sei die nächste Kindernotfallpraxis in Ravensburg, schreibt Pressesprecher Kai Sonntag.

Sobald wieder geeignete Räumlichkeiten vorhanden seien, könne die Sprechstunde wieder in Albstadt angeboten werden. Wann genau das der Fall sein wird, ist aber noch nicht klar. „Das hängt davon ab, ab wann uns wieder geeignete Räumlichkeiten in der Klinik in Albstadt zur Verfügung stehen“, so Sonntag.