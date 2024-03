Weil ein Mann aus einem Sigmaringer Teilort seine Drogenschulden nicht bezahlt, bekam er Besuch von einem Schlägertrupp. Die Männer mussten sich deshalb vor Gericht verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, insgesamt dreimal einen 43-Jährigen in dessen Wohnung aufgesucht zu haben und von ihm die Bezahlung von Schulden gefordert zu haben, die im Zusammenhang mit dessen Drogensucht entstanden sind.

Dabei haben drei der Angeklagten den 43-Jährigen geschlagen, bedroht, erpresst und wollten ihn schließlich zu dem 39-jährigen Rädelsführer in den Landkreis Tuttlingen bringen, da dieser mit ihm „reden“ wollte.

Ein Freund muss aushelfen

Konkret habe der 39-jährige Angeklagte den Geschädigten zusammen mit einem Freund bereits im Herbst 2022 an dessen Wohnung aufgesucht, ihm einen Schlag ins Gesicht verpasst und ihn unter Androhung weiterer Schläge schließlich dazu gebracht, einen Freund anzurufen, der ihm rund 450 Euro geliehen habe.

Um ihn für weitere Schulden zu disziplinieren, hätte ihm der 39-Jährige zudem zahlreiche elektronische Gegenstände, wie ein iPhone, ein iPad, eine Apple Watch, einen Fernseher und verschiedene Lautsprecher abgenommen.

Vier Angeklagte zwischen 23 und 43 Jahren

Die drei anderen Angeklagten im Alter von 43, 26 und 23 Jahren wollten den Geschädigten daraufhin in einer Nacht im Juni 2023 aufsuchen, um die Schulden einzutreiben. Da der Geschädigte jedoch nicht da war, seien sie in die Wohnung der Nachbarin mit einem gestohlenen Schlüssel eingedrungen und hätten von dieser einen Laptop mitgenommen, um ihn dem 39-jährigen Initiator zu bringen.

Einen Tag später suchten die drei Angeklagten den Geschädigten erneut auf. Sie schlugen ihn bereits als dieser die Türe öffnete und zwangen ihn auf das Sofa zu sitzen, während sie die Wohnung erneut nach elektronischen Gegenständen absuchten.

Nach einem Videocall mit dem Chef der Gruppe wurde verabredet, den Geschädigten nach Tuttlingen zu bringen, damit dieser dort persönlich mit ihm sprechen könnte. Dem Geschädigten gelang jedoch die Flucht und machte zwei Passanten durch Hilferufe auf sich aufmerksam, dabei schlug der 23-jährige Angeklagte allerdings nochmals mit der Faust auf ihn ein, bevor sie flüchteten.

Wir akzeptieren keine kriminelle Parallelgesellschaft, die Drogen eintreibt, welches an Vorgehen in Sizilien erinnert. Staatsanwalt Ronny Stengel

Der Staatsanwalt Ronny Stengel beantragte in seinem Plädoyer für den 39-jährigen Chef der Gruppe eine Haftstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten.

Für den 43-jährigen Angeklagten beantragte er sechs Jahre und acht Monate, für den 23-jährigen Mitangeklagten, der sich sonst nie etwas zu Schulden kommen ließ und der bereits Schmerzensgeld an den Geschädigten gezahlt hatte und voll geständig gewesen sei, beantragte er ein Jahr und neun Monate, die auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt werden könnten sowie eine Geldstrafe von 3600 Euro.

Sieben Jahre Haft für den Initiator

Für den 26-Jährigen zudem eine Geldstrafe von 1000 Euro, da dieser nichts von der geplanten Tat gewusst habe und nicht mitmachen wollte. „Wir akzeptieren keine kriminelle Parallelgesellschaft, die Drogen eintreibt, welches an Vorgehen in Sizilien erinnert“, sagte Stengel. „Es ist unumstritten, dass Drogenhändler keine Forderungen haben dürfen.“

Die Anwälte forderten jeweils eine mildere Strafe für ihre Mandanten. Alle vier äußerten sich in ihrem letzten Wort und entschuldigten sich erneut. Sowohl der 39-Jährige als auch der 43-Jährige verwiesen auf ihre zwei beziehungsweise sechs Kinder und baten um ein mildes Urteil.

Richter Volker Schwarz verurteilte den 39-jährigen Initiator schließlich zu sieben Jahren Haft, seinen 43-jährigen Komplizen zu sechs Jahren und zwei Monaten Haft, den 23-Jährigen wegen milderer Umstände zu drei Jahren Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro sowie den 26-Jährigen zu 500 Euro Geldstrafe. „Wir haben es in letzter Zeit viel mit Millieus zu tun, die meinen, sie bewegen sich in einem rechtsfreien Raum“, so Schwarz in der Urteilsverkündung. „So etwas tolerieren wir nicht.“