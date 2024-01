Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen haben am vergangenen Donnerstag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hechingen drei zuvor beantragte Untersuchungshaftbefehle in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen vollstreckt.

Seit Dezember führen die Polizisten Ermittlungen gegen einen 40-Jährigen, der mehrere Diebstähle begangen haben soll. Unter anderem wurde der Mann Ende Dezember mit offensichtlich gestohlener Ware an der Pforte der LEA von Securities gestoppt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Vermehrt Widerstand gegen die Polizei

In der Folge sprach der 40-Jährige Bedrohungen aus und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, indem er sich massiv gegen seine Festnahme wehrte und dabei unter anderem nach den Einsatzkräften trat.

Ebenso wird gegen den Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung ermittelt, nachdem er auf dem Gelände der LEA einen Feuerlöscher gegen eine Brandschutztüre warf und im Stadtgebiet die Seitenspiegel zweier geparkter Pkw abgetreten haben soll. Auch hier leistete er bei den Folgemaßnahmen Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Vorwurf: Mehrere Einbrüche verübt

Die beiden weiteren Untersuchungshaftbefehle vollstreckten die Beamten gegen zwei 21 und 22 Jahre alte Männer, die tatverdächtig für mehrere Einbrüche in der Nacht von 6. auf 7. Januar sind.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge versuchte das Duo im Bereich der Riedlinger Straße in ein Wohnhaus einzubrechen, flüchtete jedoch, nachdem sie mit ihrer Tat scheiterten.

Anschließend machten sich die Tatverdächtigen an Pkws in der Buchenstraße und im Kastanienweg zu schaffen. In einem Fall wurde hierbei ein Fenster einer Autogarage eingeschlagen.

Die drei marokkanischen und tunesischen Staatsangehörigen wurden nach ihrer Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug setzte, wurden die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten gebracht.