Die Stadt wird nachts wieder jede zweite Straßenlaternen anschalten. Darüber hat der Sigmaringer Gemeinderat am Mittwoch abgestimmt. Das Ergebnis war knapp: Eine Stimme mehr oder weniger hätte die Entscheidung gekippt.

Derzeit sind die Straßenlaternen nachts zwischen 0 Uhr und 5.30 Uhr ausgeschaltet. Es gibt aber Ausnahmen: In den Wohngebieten Ziegelesch, Ziegelacker und Riedbaum brennen die Leuchten seit Juni bis 2 Uhr, nachdem die Kriminalität dort gestiegen war. Doch auch aus etlichen anderen Stadtteilen waren Stimmen laut geworden, die aus Sicherheitsgründen eine Rückkehr zum alten System wünschten.

Diese Faktoren spielen in Entscheidung hinein

Die Verwaltung hatte bewusst vorab keinen Beschlussvorschlag formuliert, um eine offene Diskussion zu ermöglichen. Die war jedoch schon zu Beginn der Sitzung erschwert, weil etliche Bürger, nach eigener Aussage aus dem Ziegelesch, ihre Sorgen um die Sicherheit vortrugen.

Es war nicht unsere Aufgabe, CO 2 voranzustellen. Stefanie Ullrich-Colaiacomo

Neben der Sicherheit spielen allerdings weitere Faktoren in die Entscheidung, nämlich die Fragen, wie viel Strom und CO2 durch das Abschalten der Leuchten eingespart wurde und womöglich weiter eingespart werden kann. Stadtbaumeister Thomas Exler trug die Zahlen vor. Die Einsparung bis zur Jahreshälfte lag bei 142.710 Kilowattstunden. Bei einem exemplarischen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde fielen für die Stadt in der ersten Jahreshälfte laut Exlers Berechnung 57.100 Euro weniger an. Die CO2–Einsparung betrug demzufolge 64 Tonnen.

Teure Umstellung

Ein weiterer Punkt: Die Umstellung hat um die 34.000 Euro gekostet, weil die Schaltung der Laternen aufwendig umgeklemmt werden musste. Diese Kosten stünden nun in vergleichbarer Höhe wieder an.

Das stieß bei den Gemeinderäten allerdings auf taube Ohren. „Es war nicht unsere Aufgabe, CO2 voranzustellen“, sagte Stefanie Ullrich–Colaiacomo (CDU). Ein weiteres Argument von ihr: Mehrkosten durch die erneute Umklemmung gebe es nicht, da die Stadt bereits Strom und damit Geld eingespart hat. Im Vergleich zeigt sich, dass das nicht stimmt: Beim Umklemmen würden insgesamt 70.000 Euro anfallen, die Einsparung betrug bislang nur 57.100 Euro.

Auch Harald Kaut (CDU) machte deutlich, dass er die Rolle rückwärts fordert. Er sei bereits im Herbst gegen die Abschaltung gewesen, daran habe sich nichts geändert. Ähnlich klare Meinungen kamen aus den Ortsteilen: Vier der fünf Ortsvorsteher äußerten sich, zwei von ihnen deutlich für die Rückkehr zum alten System.

Grüne wollen mehr CO 2 sparen

Martin Bösch (Grüne) regte an, Bewegungsmelder zu installieren und fragte nach, ob und wie das umzusetzen sei. Exler dämpfte die Erwartung: In Zukunft sei das durchaus dort denkbar, wo Laternen neu installiert und wenig Fußgängerverkehr sei, darüber hinaus allerdings nicht. Böschs Fraktionskollegin Ursula Voelkel argumentierte pro Klimaschutz: Es sei zum einen sinnvoll, weiter CO2 einzusparen, zum anderen sei offen, was im nächsten Herbst passiert und ob dann nicht wieder Energie gespart werden muss.

Melanie Hirlinger (Freie Wähler) schlug mildere Töne an. Sie wolle selbst, dass mehr Licht brennt, aber könne auch mit dem Kompromiss leben, dass die Leuchten nachts länger angeschaltet sind.

Bürgermeister schlägt Kompromiss vor

Diesen Gedanken teilte auch Ehm und schlug vor, die Beleuchtung nachts in sämtlichen Wohngebieten bis 2 Uhr und ab 5 Uhr anzuschalten. Ausnahmen sind weiterhin die Binger Straße, die B32 und die Innenstadt, die weiterhin durchweg angeschaltet bleiben sollten — genauso wie die Wohngebiete Ziegelesch, Ziegelacker und Riedbaum.

Die CDU brachte die an diesem Abend allgegenwärtige Forderung per Antrag ein: die Rückkehr zur alten Schaltung. Jede zweite Laterne soll in Sigmaringen wieder die ganze Nacht brennen. Letztlich entschieden sich 15 Gemeinderäte für den Antrag, darunter die gesamte CDU und fast alle Fraktionsmitglieder der Freien Wähler. Grüne und SPD sowie ein Mitglied der Freien Wähler stimmten dagegen. Damit steht fest, dass das Licht in Sigmaringen wieder angeht. Laut Ehm wird das aber durch die aufwändige Umstellung etwa drei Monate dauern. Bis dahin führt die Stadt die von Ehm vorgeschlagene Übergangslösung ein.