Wechsel im Vorstand beim Caritasverband

Beim Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch, dem örtlichen Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, gab es einen Wechsel beim zweiköpfigen hauptamtlichen Vorstand. Karl-Arthur Unger ist nach über 40 Dienstjahren in den unterschiedlichsten Funktionen zum 30. November in den Ruhestand gegangen, sein Nachfolger ist seit dem 1. Dezember Sebastian Metzger. Dem Aufsichtsrat des Caritasverbandes war es wichtig, hier frühzeitig die Weichen zu stellen, weshalb schon März 2023 Metzger zum neuen Vorstand ab Dezember bestellt wurde. Der Vorsitzende des Vorstandes, Alexander Sperl, wurde ebenfalls bereits frühzeitig im September 2023 für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren bestellt; so ist beim Caritasverband eine langfristige Kontinuität beim hauptamtlichen Vorstand sichergestellt, wie es in der Pressemitteilung des Verbands heißt.

Karl-Arthur Unger war seit 1983 in den unterschiedlichsten Funktionen und Bereichen beim Caritasverband tätig. Ab 2002 war er in leitender Funktion, seit 2009 dann gemeinsam mit Alexander Sperl in der Geschäftsführung und ab 2019 hauptamtlicher Vorstand. In seiner Amtszeit hat er den Verband entscheidend mitgeprägt und viel zu seinem heutigen Bild mit insgesamt 25 verschiedenen Einrichtungen und Diensten beigetragen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Sein Nachfolger Sebastian Metzger ist bereits seit fünf Jahren in leitender Stellung beim Caritasverband tätig. Der gelernte Sozialwirt stammt aus der Raumschaft und ist deshalb mit den Strukturen und Inhalten der kirchlichen Sozialarbeit gut vertraut.

„Der Aufsichtsrat und Vorstand Alexander Sperl sind dankbar für das große Engagement von Herrn Unger“, heißt es seitens des Caritasverbands. Man freue sich nun auf eine weitere gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand Sebastian Metzger.

Auch im Aufsichtsrat des Verbands gibt es Veränderungen. In der zurückliegenden Vertreterversammlung standen nach fünf Jahren wiederum Neuwahlen zum Aufsichtsrat an. Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit schieden Waltraud Frensch und Wolfgang Holl aus dem Gremium aus, für das große Engagement erhielten beide das Caritas-Ehrenzeichen in Silber des Deutschen Caritasverbandes. Die übrigen sieben Mitglieder des Aufsichtsrates traten wiederum zur Wahl an, Martina Schäfer aus Ostrach wurde in ihrem Amt als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt, ebenso der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, der Militärseelsorger Pater Stefan Havlik. Neu ins Gremium gewählt wurden Thomas Kugler aus Pfullendorf sowie Alfred Stecher aus Ostrach.

Dem Aufsichtsrat des Caritasverbandes gehören nun Martina Schäfer (Aufsichtsratsvorsitzende), Pater Stefan Havlik (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Peter Baumeister, Harald Fischer, Hartmut Höfler, Thomas Jerg, Thomas Kugler, Dekan Stefan Schmid und Alfred Stecher an.

Nach der Satzung des Caritasverbandes ist der Aufsichtsrat das Kontrollorgan für den Vorstand und wird alle fünf Jahre bei der Vertreterversammlung neu gewählt.