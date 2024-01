Das alte Wasserwerk in Gorheim ist noch immer eine imposante Erscheinung. Dabei ist es seit den 60er-Jahren nicht mehr in Betrieb. „Damals wuchs die Bevölkerung sprunghaft an, was zur Schließung des Werks führte“, teilt Stadtwerkesprecher Pascal Lang, mit.

Seitdem versorgt der Brunnen Oberrieder die Stadt Sigmaringen, seine Ortsteile Ober- und Unterschmeien sowie Laiz. Das alte Wasserwerk steht nicht nur still, sondern ist auch ungenutzt - und daran wird sich wohl so schnell nichts ändern.

Wasserturbine ist ein Blickfang

Im Erdgeschoss des alten Wasserwerks lassen einige Gegenstände und Apparaturen Rückschlüsse zu, was sich dort einmal vor etwa 60 Jahren täglich abgespielt haben muss. Direkt ins Auge springt die große Wasserturbine mit dem auffallend roten Laufrad.

Die Francisturbine mit doppeltwirkender Kolbenpumpe hatte einen Wirkungsgrad von 83 Prozent. Heutige Turbinen erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent. (Foto: Yannick Rehfuss )

Aus den Aufzeichnungen des früheren Wassermeisters Willi Pfaff ist zu entnehmen, dass sie 1922 erneuert und durch einen parallel geschalteten Elektromotor ergänzt wurde. Dieser sollte die Leistung der Turbine steigern.

Direkt neben der Turbine ist eine Deichel aufgehängt. Das ist eine Wasserleitung, die zum größten Teil aus Holz besteht. In einigen entlegenen Gebieten in Deutschland wurden solche Leitungen noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts genutzt.

Durch dieses Holzrohr, Deichel genannt, floss einst Wasser. (Foto: Yannick Rehfuss )

Das Exemplar, das im Wasserwerk Gorheim zu sehen ist, ist etwa 200 Jahre alt. Wie lange es in Sigmaringen genutzt wurde, ist allerdings unklar.

Altertümlich mutet auch der Ventilbrunnen an. Um 1881 wurden 14 dieser Brunnen im Stadtgebiet installiert. Es handelte sich gewissermaßen um eine Verlegenheitslösung, denn das jüngst errichtete Verteilungsnetz in Sigmaringen versorgte nicht alle Wohngebäude mit einem Hausanschluss.

Der Ventilbrunnen wurde um 1881 im gesamten Stadtgebiet verteilt. Von ihm erhielten all die Sigmaringer Wasser, die keinen Hausanschluss besaßen. (Foto: Yannick Rehfuss )

Diese Bewohner mussten zum Teil Wege „bis zu einer Viertelstunde bei starker Steigung“ zurücklegen, um an frisches Wasser zu kommen. So berichtet es die Hohenzollerische Volkszeitung. Erst 1892 wurde dem mit dem Bau des Wasserwerks Gorheim ein Ende bereitet.

Oberes Stockwerk wurde und wird privat genutzt

Dieses wurde dann bis in die 60er-Jahre genutzt. Danach fungierte der untere Stock zwischenzeitlich als Lagerraum und als Büro des Wassermeisters. Dieser veranstaltete nach seinem Ruhestand auch Führungen für Schulklassen.

Der erste Stock hingegen wurde schon immer als Wohnung genutzt, erst von den damaligen Wassermeistern Joseph und Willi Pfaff, später wurde er von den Stadtwerken privat vermietet.

Eine weitere Nutzung des Alten Wasserwerks werde in Betracht gezogen, teilt Stadtwerkesprecher Lang mit und ergänzt: „Aktuell befinden wir uns in der Phase der Ideensammlung.“