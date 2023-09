Das Thema Flüchtlinge spaltet Sigmaringen. Nachdem es immer wieder Vorfälle gab, fühlen sich manche nicht mehr sicher, während gleichzeitig klar ist, dass die Landeserstaufnahmeeinrichtung vorerst in Sigmaringen bleibt. Die SZ beantwortet deshalb die wichtigsten Fragen, die die Redaktion in den vergangenen Wochen erreicht hat.

Aus welchen Ländern stammen die meisten Asylbewerber?

Die meisten Asylbewerber in Deutschland kommen, Stand Juli 2023, aus Syrien (51.692), gefolgt von Afghanistan (31.334) und der Türkei (23.082). Es folgen mit einigem Abstand Iran, Irak, Georgien, Russland, Somalia und Eritrea. Diese Zahlen sind auf der Statistikplattform Statista zu finden.

Wie viele Menschen werden abgeschoben, wie viele bleiben?

Von 2015 bis Ende 2022 haben in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt etwa 2,35 Millionen Menschen Asyl beantragt. Bleiben durften um die 1,23 Millionen Menschen. Der Asylantrag von 514.800 Menschen wurde abgelehnt. Die übrigen Verfahren haben sich erübrigt oder sind noch nicht abgeschlossen.

2023 waren es bisher 188.967 Asylanträge, wobei bereits über 153.912 entschieden wurde. 79.503 davon wurden bewilligt, 32.410 wurden abgelehnt. 41.999 Anträge haben sich in der Zwischenzeit anderweitig erledigt.

In welchem Zeitraum findet die Abschiebung statt?

Wenn Migranten ausreisepflichtig sind, sie ihrer Pflicht zur freiwilligen Ausreise aber nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommen und keine Hindernisse vorliegen, werden sie abgeschoben, so das Justizministerium.

Was ist der Unterschied zwischen Asylberechtigtung, Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz?

Ein Recht auf Asyl haben Menschen, die politisch verfolgt werden. Wer aus einem sicheren Drittstaat anreist, ist vom Asylgrundrecht ausgeschlossen — das heißt, wer aus einem anderen europäischen Land nach Deutschland kommt, hat hier kein Recht auf Asyl. Er kann aber als Flüchtling anerkannt werden.

Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind Menschen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werden. Als Flüchtling werden diejenigen abgelehnt, in deren Herkunftsland sichere Regionen vorhanden sind.

Subsidiärer Schutz, ein weiteres Bleiberecht, wird denjenigen gewährt, denen im Herkunftsland die Todesstrafe, Folter oder Bestrafung droht oder die aufgrund eines bewaffneten Konflikts ernsthaft in Not geraten.

Welche Gründe gibt es noch, aus denen Migranten in Deutschland bleiben dürfen?

Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen, gehören nicht zu den genannten Gruppen. Sie können aber, sofern ihre Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden, eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit erhalten.

Außerdem gibt es Abschiebungsverbote. Sie treten in Kraft, wenn die Abschiebung für den Asylsuchenden eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben und Freiheit besteht, beispielsweise wenn er schwer krank ist und im Herkunftsland keine geeignete Behandlung möglich ist. Daran sind aber Einschränkungen geknüpft: Nach einem Abschiebungsverbot dürfen die Menschen nicht mehr innerhalb Deutschlands umziehen und der Lebensunterhalt der gesamten Familie muss gesichert sein.

Wie läuft die Zuteilung in die LEAs ab?

Jede Landeserstaufnahmeeinrichtung nimmt laut Justizministerium zunächst die ankommenden Flüchtlinge auf. Sie bleiben dort, bis eine Zuweisung in einen Landkreis möglich ist. Darüber hinaus werden Asylbewerber zwischen den LEAs (Karlsruhe, Freiburg, Sigmaringen und Ellwangen) so verteilt, dass eine gleichmäßige Auslastung erreicht wird.

Dabei wird einmal auf eine ausgewogene Zusammensetzung geachtet, aber auch auf die Schutzbedürftigkeit: So werden alleinreisende Frauen oder Minderheiten wie homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen in speziellen Einrichtungen untergebracht. Sigmaringen gehört nicht dazu. Da aber die meisten Asylanträge von Männern ausgehen — 2023 waren es 71 Prozent –, sind die meisten LEA–Bewohner in den übrigen Einrichtungen männlich.

Wie viel Geld bekommen Flüchtlinge?

Erwachsene Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen bekommen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz monatlich 164 Euro. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren erhalten monatlich 124 Euro, Kinder von sechs bis 13 Jahren 122 Euro und Kinder bis fünf Jahre 117 Euro.

Darüber hinaus stellt der Staat Dinge des notwendigen Bedarfs, zum Beispiel Nahrungsmittel, Unterkunft und Heizung, aber auch Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Das meint, sie erhalten Zugang zur Kleiderkammer und ein Starterset.

Was passiert mit den Menschen, wenn sie nach ihrem Aufenthalt in der LEA verlegt werden?

In der Erstaufnahme werden sie registriert. Danach erfolgt die vorläufige Unterbringung in den Stadt– und Landkreisen, und zwar bundesweit und nach einem Schlüssel, der sich aus dem Anteil der Bevölkerung errechnet.

Nach der vorläufigen Unterbringung, also nach Abschluss des Asylverfahrens und spätestens nach 24 Monaten, erfolgt die Verteilung in die kommunale Anschlussunterbringung in die Gemeinden.

Haben Flüchtlinge die Möglichkeit, selbst mitzuentscheiden, wohin sie verlegt werden?

Einen Anspruch darauf haben sie nicht. Wie das Justizministerium mitteilt, werde aber Rücksicht auf familiäre Bindungen oder sonstige Gründe wie Unterstützungsbedarf bei Krankheiten genommen.

Wie viele Flüchtlinge sind auf dem Arbeitsmarkt integriert?

Stand April 2023 haben bundesweit 607.600 Menschen aus Asylherkunftsländern eine Beschäftigung. Im untersuchten Zeitraum, den vergangenen sechs Jahren, waren das prozentual 54 Prozent der Menschen. Zwei Drittel von ihnen arbeiten in Vollzeit. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung untersucht. 41 Prozent arbeiten in Deutschland allerdings unterhalb des Ausbildungsniveaus in ihrem Herkunftsland.

Ab wann dürfen Flüchtlinge arbeiten und welche Voraussetzungen gibt es?

In den ersten drei Monaten nach ihrer Ankunft gilt für Asylbewerber ein Arbeitsverbot. Das gilt, solange sie in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen. Danach hängt die Arbeitsmarktzulassung vom Aufenthaltsstatus ab. Asylbewerber und Geduldete müssen sich die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit einholen. Das gilt unter anderem dann nicht mehr, wenn die Flüchtlinge mehr als vier Jahre in Deutschland sind.

Die Beschäftigungserlaubnis wird abgelehnt, wenn die Arbeitsbedingungen der angestrebten Stelle nicht angemessen sind, beispielsweise bei zu wenig Lohn im Vergleich zum üblichen Lohnniveau, wenn genügend EU–Bürger oder andere Menschen mit uneingeschränktem Arbeitsmarktzugang zur Verfügung stehen oder es sich um Zeitarbeit handelt.

Was passiert mit Flüchtlingen, wenn sie Straftaten begehen?

Wenn Ausländer Straftaten begehen, können sie durch die Ausländerbehörden abgeschoben werden. In bestimmten Fällen werden sie besonders überwacht, zum Beispiel mit einer wöchentlichen Meldepflicht.

Der beim Landesjustizministerium angesiedelte Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ hat das Ziel, Abschiebungshindernisse zu beseitigen. Bei Ausländern, die nicht zeitnah abgeschoben werden können, unternimmt der Sonderstab nach eignen Aussagen alles, um ausländerrechtliche Sanktionen zu verhängen, zum Beispiel die Beschränkung finanzieller Leistungen.