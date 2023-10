Im Hause Hollacher herrscht das Leben: Spielzeug türmt sich im Wohnzimmer, im Garten steht eine Schaukel, an der Küchentür hängen etliche Kinderbilder. „Wir sind eine ganz normale Familie“, sagt Markus Hollacher schmunzelnd und sieht seine Frau Susanne an.

Bei manchen sind wir Pflegeeltern die Bösen, weil wir für sie schuld daran sind, dass ihre Kinder nicht mehr bei ihnen sind. Das muss man aushalten. Susanne Hollacher

Doch ganz üblich ist ihr Familienmodell dann doch nicht: Das Ehepaar aus Lausheim hat neben einer Adoptivtochter auch drei Pflegekinder bei sich aufgenommen. Die Älteste ist längst volljährig und studiert, die Jüngste ist gerade einmal drei Jahre alt. Sie sind eine von 68 Pflegefamilien im Landkreis.

Deshalb hat sich die Familie für diesen Weg entschieden

Ganz unbekannt war dem Paar das Modell nicht, als sie es eingegangen sind. Susanne Hollachers leibliche Eltern haben bereits Pflegekinder großgezogen. „Bei uns war immer was los“, sagt die 51-Jährige und lacht. Deshalb habe der Schritt für sie und ihren Mann nahegelegen, als sie erfuhren, dass sie selbst keine biologischen Kinder haben können.

„Wir wussten durch Susanne ja schon, was auf uns zukommt“, sagt Markus Hollacher. Nicht nur, dass sie so auch Eltern sein konnten, sie wollten auch dieses bunte Leben, das Susanne Hollacher als Kind erlebt hat, weitergeben.

Zusätzliche Infos Daten und Fakten zur Pflegeelternschaft Derzeit warten vier Kinder im Kreis Sigmaringen darauf, in eine Pflegefamilie vermittelt zu werden, teilt das Landratsamt mit. Grundsätzlich werden alle Pflegekinder vermittelt, falls nötig mithilfe der Nachbarlandkreise. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 15. Trotzdem werden weiterhin Pflegefamilien gesucht – auch Alleinerziehende können sich bewerben. Hintergrund dieser Suche ist, dass die Anzahl der Kinder, die nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben können, steigt. Das Landratsamt geht davon aus, dass diese Entwicklung anhält. Die Entscheidung, Kinder aus ihren biologischen Familien zu entnehmen, hängt oft mit Suchtproblemen oder psychischen Krankheiten zusammen, aber auch mit massiven Streitigkeiten unter Erwachsenen. Derzeit nehmen Pflegeeltern durchschnittlich 1,6 Kinder bei sich auf, allerdings konnte durch die bestehenden Pflegefamilien im Kreis der Bedarf bis 2021 abgedeckt werden. Seit 2022 musste laut Landratsamt auf Nachbarlandkreise zurückgegriffen werden. Pflegefamilien bekommen für die Vollzeitpflege Geld vom Jugendamt. Unterschieden wird zwischen drei Altersstufen, also Null- bis Sechsjährigen, Sechs- bis Zwölfjährigen und Zwölf- bis 18-Jährigen. Die Höhe des Pflegegelds variiert je nach Bundesland und Kommune.

Also bewarben sie sich wenige Jahre nach ihrer Hochzeit für die Adoption, aber auch für die Pflegeelternschaft. Sie erinnern sich an einen Kurs, in dem sie gelernt haben, was ihre Rechte und Pflichten sind und wie die Pflegeelternschaft abläuft. Sie unterscheidet sich nämlich in einem entscheidenden Punkt von der leiblichen Elternschaft und auch der Adoption: Der Kontakt zu den leiblichen Eltern reißt nicht ab, wenn diese ihn halten wollen.

Bei etwa halbjährigen Hilfeplangesprächen, in denen es um die Entwicklung und Ziele des Kindes geht, sind auch die biologischen Eltern dabei. Das halte laut den Hollachers auch viele ab, selbst Pflegeeltern zu werden. Ein Grund laut Susanne Hollacher: „Bei manchen sind wir Pflegeeltern die Bösen, weil wir für sie schuld daran sind, dass ihre Kinder nicht mehr bei ihnen sind. Das muss man aushalten.“

Kinder kehren selten zu biologischen Eltern zurück

Was hingegen laut Informationen des Landratsamts selten eintritt ist, dass Pflegekinder wieder in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden ‐ denn es muss unterschieden werden: Neben Pflegeeltern gibt es die Bereitschaftspflegeeltern, die übergangsweise Kinder aufnehmen, bis sie weitervermittelt sind.

Das haben auch die Hollachers zeitweise schon gemacht. Ihre drei Pflegekinder sind aber dauerhaft Teil der Familie, zwei von ihnen kamen schon als Babys ins Haus. Sorge, dass ihnen die Kinder wieder weggenommen werden, hatten sie nie, sagt Susanne Hollacher: „Die Kinder werden erst aus ihren Familien geholt, wenn alle Hilfsangebote des Jugendamts ausgeschöpft sind. Dann wird eine Pflegeelternschaft auf Dauer angelegt“.

Erfahrung durch Pflegegeschwister

Ein Gerücht, das kursiert, können die Hollachers entkräften, nämlich dass Kinder nicht nur häufig erst im fortgeschrittenen Alter zu den Pflegefamilien kommen, sondern dann auch bereits so geprägt sind, dass die Erziehung kaum noch möglich ist.

Sie wissen, dass es neben uns auch die Bauchmama und den zugehörigen Papa gibt. Markus Hollacher

Dass Kinder nicht immer als Babys aufgenommen werden, stimmt, sagt Susanne Hollacher mit Blick auf ihre eigene Jugend, in der sie auch ältere Pflegegeschwister hatte. „Manchmal ist die Schiene schon eingefahren, dann ist es mehr Arbeit, ja, aber mit Liebe geht alles“, ist sie überzeugt. Markus Hollacher ergänzt: „Wir hätten auch jederzeit sagen können, wir nehmen kein Pflegekind mehr.“

Doch sie haben sich bewusst für ihre drei Pflegekinder entschieden. „Wir wollten Kindern, die es nicht so schön hatten, ein Familienleben ermöglichen“, sagt Markus Hollacher. Dass sie eine Pflegefamilie sind, verheimlicht das Paar nicht, im Gegenteil. „Wir sind offen, sie sollen alles und können immer fragen“, sagt Susanne Hollacher. Ihr Mann fügt an: „Genau, sie wissen, dass es neben uns auch die Bauchmama und den zugehörigen Papa gibt.“

Wer sich über Pflegeelternschaft informieren möchte, kann das bei Sophie Rauscher vom Pflegeelterndienst tun unter Telefon 07571/1024244 oder per Mail an [email protected]