Ein Schnurrbart fällt auf ‐ insbesondere dann, wenn sein Träger ihn nur einmal im Jahr präsentiert. Der Suchtberater Michael Schmid ist ein solcher Schnurrbartträger und will mit ihm auf die Kampagne „Movember“ aufmerksam machen. Diese stellt die Gesundheit von Männern in den Mittelpunkt. „Das ist ein Thema, das gnadenlos stiefmütterlich behandelt wird“, meint Schmid.

„Movember“ setzt sich aus das aus den englischen Wörtern „moustache“ für Schnurrbart und „november“ besteht. Der Name ist Programm: Einen Monat lang können sich alle, die wollen, einen Bart wachsen lassen. Die Kampagne hat 2003 in Australien begonnen. Seit elf Jahren gibt es sie auch in Deutschland. Kurz darauf ist Michael Schmid auf die Aktion aufmerksam geworden.

Seitdem versucht er in seinem persönlichen und beruflichen Umfeld bei der Suchtberatungsstelle in Sigmaringen über das Thema aufzuklären. „Der Bart ist ein unglaublicher Aufhänger“, sagt Schmid. Immer wieder werde er darauf angesprochen und erzähle dann, was es damit auf sich hat.

Einerseits wolle die Kampagne Männer ermutigen, zur Krebsvorsorge zu gehen. Andererseits gehe es auch um ihre psychische Gesundheit, berichtet Schmid. Im Jahr 2022 waren laut Statistischem Bundesamt drei von vier Personen, die Suizid begangen haben, Männer. Dennoch sei das Thema bei vielen noch immer nicht präsent, so Schmid. „Die können doch auch zum Arzt gehen“, habe ihm eine Frau beispielsweise einmal im Gespräch gesagt.

Aufklärung neben dem Sammeln von Spendengeldern im Fokus

Schmid ist „Kapitän“ der „Freitagabendausgehgang“. Das ist eine Gruppe aus Sigmaringen, die sich während des „Movembers“ engagiert. Unter ihnen sind auch zwei Frauen. Auf die Gesundheit von Männern aufmerksam machen, könnten schließlich auch Frauen, meint Schmid.

Neben der Aufklärung sammeln sie im „Movember“ Spendengelder für die „Movember Foundation“, die dadurch nach eigener Aussage weltweit mehr als 1250 Projekte zur Männergesundheit unterstützt. Dadurch werde unter anderem Geld für Therapien oder für die Krebsforschung gesammelt. Bislang haben Schmid und sein Team dafür 630 Euro gesammelt.

Schmid habe das Gefühl, dass die Gespräche etwas bewirken. „Mir geht es darum, ein anderes Verständnis zu schaffen. Das ist mir sicherlich gelungen“, sagt Schmid.

Weitere Informationen über Michael Schmid und sein Team gibt es auf ihrer Internetseite.