In einer perfekten Welt würden sämtliche politischen Gremien die Bevölkerung in ihrer Vielfalt widerspiegeln. In der Realität scheitert dieses Bild schon an der reellen Verteilung von Mann und Frau, wie das Beispiel Gemeinderat zeigt.

Das liegt mitnichten daran, dass die Listen Frauen ausschließen, im Gegenteil. Das Problem liegt bei den Bürgern. Sie geben den Großteil ihrer Stimmen Männern. Würden genug Frauen ihresgleichen wählen, sähe die Verteilung anders aus. Warum ist das so?

Frauen halten Männern öfter den Rücken frei als andersrum

Da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Einer lautet: Frauen sind zu unbekannt. Das stimmt - zumindest manchmal, denn es gibt selbstverständlich auch Frauen, die durch ihren Job, ihr Vorstandsamt im Verein oder ihr Aufwachsen im Ort vielen ein Begriff sind.

Aber es gibt eben auch Frauen, die aufgrund von Kindern und Teil- oder sogar Vollzeitjob keine Zeit haben, im Ort in Erscheinung zu treten. Außerdem kennen viele Frauen nur die Rolle, ihrem Mann den Rücken freizuhalten, und neigen daher zu großer Bescheidenheit, was sich auch in Sigmaringendorf zeigt, wo selbst manche Kandidatinnen den Wahlkampf scheuen.

Neid statt Gönnen

Auch das ist übrigens kein Wunder: Denn wenn eine Frau in den Vordergrund tritt, kommt bei anderen Frauen Neid auf, während Männer für die gleiche Herangehensweise bewundert werden.

Statt also der Kompetenz zu vertrauen - die Kandidatin muss ja auch nicht sympathisch sein - wählen sie lieber den Mann. Apropos Kompetenz: Ein Gemeinderat oder eine Gemeinderätin muss nicht viele Voraussetzungen erfüllen. Er oder sie braucht bloß Zeit für die Sitzungen, muss wohnhaft im Ort sein und Interesse an der Gemeinde haben.

Nun wird Frauen allerdings unterstellt - besonders Müttern - sie hätten keine Ahnung und nur Familie im Sinn. Doch berechtigt sie das nicht auch, ihre Interessen und die Interessen von Eltern in der Gemeinde zu vertreten? An Kinder und Familien zu denken ist schließlich ein genauso wichtiger Schwerpunkt wie die Infrastruktur.

Berufstätige Mütter meinen es besonders ernst

Außerdem: Wenn eine berufstätige Mutter beschließt, für eine Gemeinderatswahl zu kandidieren, dann meint sie es sehr ernst. Genau das braucht es im Gremium, denn es sei verraten, dass so mancher Mann es nicht einmal schafft, die Vorlagen rechtzeitig zu lesen. Ahnung von jedem Thema hat sowieso niemand.

Also, liebe Frauen, die Chance ist da, die eigene Perspektive auch in der Lokalpolitik zu vertreten. Das muss nicht zwanghaft passieren, aber gut überlegt, damit die Verteilung im Gemeinderat endlich ausgewogener ist. Es wird Zeit.