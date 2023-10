Ungewöhnlicher Besuch auf dem Sigmaringer Marktplatz: Die Polizei hat unter dem Motto „Coffee with a Cop“, also Kaffee mit einem Polizisten, am Dienstagvormittag den Bürgern Rede und Antwort gestanden.

Unter ihnen waren auch Polizeipräsident Uwe Stürmer und der Sigmaringer Revierleiter Daniel Reiser. Ihr Ziel: den Menschen bei einem kostenlosen Kaffee die Hemmschwelle nehmen, um mit Polizisten ins Gespräch zu kommen, denn diese wollen ein besseres Gefühl für die Themen vor Ort erhalten. Mehr als 60 Menschen haben laut Stürmer dieses Angebot wahrgenommen.

Zweite Aktion dieser Art im Präsidiumsgebiet

In wechselnder Besetzung hielten sich etwa sieben Polizisten am Stand vor dem Rathaus auf und boten sich den Bürgern zum Gespräch an. Es war laut Stürmer die zweite Aktion dieser Art. Die erste hatte im Frühjahr in Friedrichshafen stattgefunden und sei, wie auch in Sigmaringen, ein voller Erfolg gewesen, der nun im ganzen Land ausgerollt werden könnte. Auch Mannheim sei dem Beispiel des Polizeipräsidiums Ravensburg schon gefolgt.

Wir nehmen die Unruhe wahr. Polizeipräsident Uwe Stürmer

Dass sie nun in Sigmaringen stattgefunden hat, hängt insbesondere mit der Stimmung vor Ort zusammen. „Wir nehmen die Unruhe wahr“, sagte Stürmer mit Blick auf die aufgeheizte Situation rund um die Landeserstaufnahmestelle. Tatsächlich war das am Morgen das Thema Nummer eins.

Diese Themen sprechen die Bürger an

„Die Leute treiben Ängste um und das veränderte Stadtbild. Das subjektive Sicherheitsgefühl hat sich verändert“, so Polizeisprecher Oliver Weißflog. Dabei gehe es weniger um konkrete Vorfälle wie Beleidigungen oder körperliche Angriffe als viel mehr um „inadäquates Verhalten“, also Situationen, in denen sich Bürger unwohl fühlen.

Auch einige individuelle Themen seien angesprochen worden ‐ wie die Verkehrssituation. So hat laut Stürmer ein Bürger an bestimmten Stellen am Ortseingang stärkere Kontrollen gefordert. Auch Enkeltricks und andere Betrugsmaschen waren Thema. Außerdem, ergänzte Weißflog schmunzelnd, habe die Polizei viel Zuspruch für die tägliche Arbeit erhalten: „Das hören die Kollegen der Streife normalerweise eher selten.“

So geht es weiter

Die Themen der Bevölkerung wolle die Polizei nun mitnehmen und im Anschluss bewerten. „Es geht uns darum, einen Gesamteindruck zu bekommen“, so Stürmer, „aber es hat sich bestätigt, dass das Sicherheitsgefühl vieler Sigmaringer beeinträchtigt ist.“

Das Polizeipräsidium wolle auch weiterhin versuchen, mit Polizeipräsenz vor Ort zu sein, wobei die Personaldecke knapp sei. Seine Sorge mit Blick auf die Flüchtlingsthematik: „Wenn etwas passiert, herrscht in Sigmaringen eine so hohe Betroffenheit, dass aus einem Zündfunken schnell ein Brand wird.“