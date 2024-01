Anderthalb Jahre ist es her, als der Ruheforst Hohenzollern in Laiz eingeweiht worden ist. Inzwischen hängen an etlichen Bäumen Namensschilder, was bedeutet, dass unter besagtem Baum ein Mensch in einer Urne vergraben liegt.

Fest steht, dass der Ruheforst „sehr, sehr gut“ angenommen wird, auch wenn genaue Zahlen nicht vorliegen, sagt Monika Schäffling, Mitarbeiterin der Ruheforst-Dienstleistungs-GmbH. In anderen Bereichen hingegen liegen Zahlen vor. Ein Überblick.

Was unterscheidet den Ruheforst von einem regulären Friedhof?

Auf einem regulären Friedhof gibt es zwei Beisetzungsformen: die Urne und das Erdgrab. Die Gräber bleiben mindestens 15 bis 20 Jahre auf dem Friedhof, danach müssen Angehörige für dessen weiteren Verbleib zahlen. Außerdem ist es je nach Grab auf dem Friedhof möglich, Blumen darauf zu pflanzen oder Grabschmuck zu platzieren. Das ist im Ruheforst verboten. Die Gräber sollen laut Schäffling naturnah bleiben.

Dass es sich um den Ruheforst handelt, ist eher an Details ersichtlich, beispielsweise an kleinen Schildern an Bäumen, wie hier im Bild. (Foto: Mareike Keiper )

Außerdem ist die Bodenpacht nach dem Erbpachtrecht auf insgesamt 99 Jahre festgelegt. Bis zu dessen Ablauf bleiben die Gräber auch im Boden, es wird laut Schäffling nicht nachbesetzt. Ein weiterer Unterschied: Die Gräber auf dem Friedhof sind für Menschen mit Ortsbezug vorgesehen. Das ist beim Ruheforst anders. In Sigmaringen beispielsweise sei ein Mann begraben, der zuvor in Neuseeland gelebt hat, so Schäffling.

Wie viel kostet die Beisetzung im Ruheforst?

Das hängt von der Wertstufe und der Zahl der Bestattungsplätze ab. Wer das Nutzungsrecht für einen Einzelplatz kauft, zahlt 600 bis 1800 Euro. Auch der Erwerb der Rechte für ein komplettes Ruhebiotop mit zwölf Plätzen ist möglich.

Die Loge ist dort auch teurer als das Parkett. Monika Schäffling

Schäffling berichtet beispielsweise von einem Kegelclub, der sich gemeinsam ein solches Biotop gesichert hat. Es kostet je nach Wertstufe 3600 bis 8700 Euro. Hinzu kommen 340 Euro pro Beisetzung, zusätzlich 120 Euro, wenn die Bestattung an einem Samstag stattfindet.

In einem Ruhebiotop müssen laut Schäffling aber nicht zwingend zwölf Menschen begraben werden. Es kann auch von einer einzelnen Person genutzt werden, was sie auch schon erlebt habe. Die Ruheforst-Mitarbeiterin rechnet damit, dass die Preise inflationsbedingt nicht dauerhaft so bleiben. Deshalb sei der Kauf der Nutzungsrechte unter Umständen auch eine gute Geldanlage, denn der Platz ließe sich auch wieder verkaufen.

Warum gibt es diese Preisstaffelung?

Schäffling vergleicht den Ruheforst mit einem Theater: „Die Loge ist dort auch teurer als das Parkett.“ Das heißt, je älter und größer ein Baum und je wertiger das Holz, desto teurer ist der Platz. Auch die Lage spielt eine Rolle: Befindet sich der Stamm direkt an einem der Hauptwege, kostet der Platz mehr als weiter hinten im Ruheforst.

Wie groß ist der Ruheforst in Laiz?

Die Fläche umfasse 34 Hektar, sagt Schäffling. Allerdings ist derzeit nur ein Drittel als Ruheforst nutzbar. Über die nächsten Jahrzehnte sollen weitere Flächen des Waldes je nach Nachfrage genutzt werden.

Unscheinbar hängen die Namen der Verstorbenen an solchen schwarzen Schildern am Baum. (Foto: Mareike Keiper )

Was kostet die Einrichtung und die Pflege eines Ruheforsts?

Laut Schäffling kommen schon zu Beginn verschiedene Faktoren zusammen: Neu entstehen Wege, Park- und Andachtsplätze, Wegschilder, Infotafeln und Bänke. Außerdem finde die Verkehrssicherung statt, die daraufhin jährlich wiederholt werde. Darüber hinaus müssen immer wieder Schäden beseitigt werden, wenn sie aufgrund von Schneebruch oder Sturm anfallen. „Das alles sind mehrere Hunderttausend Euro, die hier zusammenkommen“, sagt sie.

Wer ist für den Ruheforst zuständig?

Das Areal gehört dem Fürstenhaus Hohenzollern, das auch bei Hechingen einen solchen Ruheforst betreibt. Zuständig ist aber die Ruheforst-Dienstleistungs-GmbH.