„Hossa, hossa, hossa“, sang einst Rex Gildo und schrieb damit eine Ode ans mittelamerikanische Mexiko. Diesem Land gilt auch das Motto des diesjährigen Vetter-Guser-Balls.

Mit Sombreros, lebensfroher Musik und bunten Kostümen feiert die Sigmaringer Zunft am 10. Februar ihre „Fiesta Mexicana“. Geplant sind allerdings einige Neuerungen, denn Zunftmeister Phil Sutter möchte die Veranstaltung für alle Generationen attraktiver gestalten und neue Akzente setzen.

Das ging früher manchmal bis halb zwei, also zu lange. Zunftmeister Phil Sutter

Im Vordergrund steht das Ziel, das Programm zu kürzen. „Das ging früher manchmal bis halb zwei“, sagt Sutter lachend, „also zu lange.“ Stattdessen ist das diesjährige Programm auf drei Stunden begrenzt. Die einzelnen Auftritte sind entsprechend „so kurz wie möglich“, so Sutter, der wieder als Regisseur des Programms agieren wird.

Party erfüllt einen zweiten Zweck

Doch der Abend ist nach dem offiziellen Teil nicht vorbei. Stattdessen findet im Anschluss eine After-Show-Party mit DJ Chris B und mexikanischer Bar statt. Deren Organisation haben Johannes Kienzle und Felix Gühr übernommen, Nachwuchs der Zunft.

Davon verspricht sich Sutter nicht nur, die junge Zielgruppe anzusprechen, sondern mittelfristig auch junge Zunftmitglieder auf die Verantwortung im Verein vorzubereiten. Im Gegensatz zum offiziellen Teil kostet die Party keinen Eintritt. Sie ist im Foyer der Stadthalle geplant, sodass sich beide Veranstaltungen zu keiner Zeit in die Quere kommen.

Zwei neue Programmpunkte

Neu ist in diesem Jahr auch ein Programmpunkt. Den möchte Sutter aber bis zum Vetter-Guser-Ball geheim halten. Hintergrund ist, dass das Semerenger Allerlei weggefallen ist und damit eine langjährige Tradition. Die wolle die Zunft ab diesem Jahr wieder einführen, und zwar ziemlich zum Schluss der Veranstaltung.

Die letzte Neuerung beim Ball ist die Verjüngung der Artisten: Erstmals sind die roten Fledermäuse auch bei der Abendvorstellung auf der Bühne und eröffnen sie. Bislang haben sie aufgrund ihres Alters nur an der Mittagsvorstellung teilgenommen. „Aber sie gehören doch zur Sigmaringer Fasnet“, betont Sutter.

Gleichzeitig will die Zunft Geld sparen, indem sie nur eine statt mehrerer Generalprobe ausrichtet. Die Technik sei entscheidender Kostenfaktor, der so reduziert werden könne. Das verkompliziere allerdings die Vorbereitungen.

Leben in Neapel als Inspiration

Dass Sutters Ideen funktionieren, beweist die Fortführung der Brunnenbergfasnet, „Vetter Guser und Freunde“, die 2023 gestartet ist. Zum zweiten Mal in Folge ist die Veranstaltung, die genau eine Woche vor dem Vetter-Guser-Ball im Schwarzen Ritter stattfindet, laut Zunftmeister ausverkauft. „Es ist ein Ball mit Tradition und sehr klein, anders als der Vetter-Guser-Ball“, so Sutter, der auch das Mexiko-Motto eingebracht hat.

„Ich habe lange in Neapel gelebt und dort hatten wir eine mexikanische Delegation zu Gast. Das hat mir sehr imponiert“, erzählt er. Die mexikanische Bevölkerung habe nicht nur einen der größten Karnevale der Welt etabliert, sondern auch eine „fröhliche Kultur der Lebensfreude“. Die soll sich in wenigen Wochen auch in Sigmaringen wiederfinden.