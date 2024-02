Hefte und Bücher gibt es auf den Tischen der Schülerinnen und Schüler nicht mehr. Stattdessen stehen vor ihnen Tablet-PCs, auf denen sie ihre Dokumente abrufen. Das ist aber nicht in allen Stufen so.

In diesem Halbjahr durchläuft die Kursstufe elf am Hohenzollern-Gymnasium einen Versuch: Die Schüler bekommen für die Zeit ein Tablet zur Verfügung gestellt und testen digitalen Unterricht. Ziel ist ein Konzept, das sich auf die gesamte Stadt mit all ihren Schulen übertragen lässt. Doch die Sache hat einen Haken: Noch ist offen, wer das finanziert.

Nachteile des eigenen Geräts

Bis dahin hatte die Schule die Regelung, dass Schüler ab der neunten Klasse ihr eigenes Gerät mitbringen können. Doch das System stößt an Grenzen, wie Schulleiter Martin Hoffmann sagt. Denn zum einen waren die Schüler durch eigene Apps ablenkbar, zum anderen hatte nicht jeder dieselbe Ausrüstung.

Solange das Abitur noch schriftlich stattfindet, arbeiten wir auch noch mit Papier. Tobias Behrens

Das sieht jetzt anders aus: Die etwa 50.000 Euro hat die Stadt finanziert, wobei 80 Prozent durch Mittel des Digitalpakts Schule getragen wurden.

Warum Tests weiter auf Papier stattfinden

Seit Herbst haben also alle Schüler der Kursstufe elf das Tablet und nutzen es im Unterricht. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Um 7.45 Uhr ist der Spanischkurs von Lehrer Tobias Behrens jedenfalls noch analog unterwegs. Die Tablets liegen noch ausgeschaltet auf dem Tisch, stattdessen schreiben die Jugendlichen wild auf Papier - ein Vokabeltest. „Solange das Abitur noch schriftlich stattfindet, arbeiten wir auch noch mit Papier, zum Beispiel schreiben sie auch Aufsätze zu Hause noch von Hand“, sagt Behrens.

Schon kurz nach Abgabe des Tests sieht das aber anders aus: Die Schüler sitzen in Gruppen zusammen und erstellen ein digitales Buch, verbunden mit Ton, Videos und Bildern zu Epochen in der spanischen Geschichte. Notizen machen sie auf dem Bildschirm - und schwärmen von der neuen Arbeitsweise. „Es ist praktisch, alles ist da“, sagt Reggy. Auch der Umstieg sei einfach gewesen.

Kontrolle ja, Datenschutz aber auch

Ein weiterer Vorteil laut Aylen: Die Schüler haben nur vorinstallierte Inhalte auf dem Tablet, werden also nicht abgelenkt. Lehrer sehen sogar, welche Programme die Jugendlichen nutzen. Was sie darin jeweils tun, sehen sie aber nicht - Datenschutz.

Auch die städtische Cloud, in dem die Daten jeweils gespeichert werden, schafft Sicherheit, ergänzt Behrens. Er gehört mit den Lehrern Svenja Tyrs und David Glöckner sowie städtischen Mitarbeitern, Abteilungsleitern der Schule und Mitgliedern des Personalrats zur Steuerungsgruppe.

Das ist das Ziel

Ziel sei es letztlich, die vier Fähigkeiten des 21. Jahrhundert zu nutzen und zu fördern: Zusammenarbeit, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. Denn wie Hoffmann sagt, sollen nicht einfach die analogen Tätigkeiten ins digitale übertragen werden. Wichtig sei es, einen Mehrwert daraus zu ziehen.

Offen ist derzeit noch, wie es weitergeht. Die Schüler der Kursstufe werden ihre Tablets jedenfalls bis zum Abitur behalten, so viel ist sicher, verspricht Behrens. Ob die nachfolgenden Schüler auch wieder Geräte bestellt bekommen, wann und wie andere Schulen profitieren und wer das bezahlt, bleibt vorerst offen.

Mitglieder der Steuerungsgruppe haben die ersten Ergebnisse des Pilotprojekts Ende Januar im Verwaltungsausschuss der Stadt vorgestellt. Letztlich muss der Gemeinderat entscheiden, ob er die Schule wieder finanziell unterstützt, wobei, wie Behrens betont, das eigentlich Sache des Landes sei. Bis zum Sommer soll die Entscheidung gefallen sein.