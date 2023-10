Warmherzige Geschichte rund ums „Anderssein“

Kleine und große Leseratten aufgepasst: Kinderbuchautorin Juma Kliebenstein liest am Samstag, 28. Oktober, 10 Uhr, im Bildungszentrum Gorheim und lädt alle Kinder (ab acht Jahren) ein, an einer anschließenden Kreativwerkstatt teilzunehmen.

Die elfjährige Charlie und ihre älteren Geschwister Tom und Mira sind für eine Woche alleine zu Hause. Sie beschließen, sich ein wenig Geld dazuzuverdienen und vermieten die freien Schlafplätze im Haus an eine Heavy-Metal-Band, die auf einem Festival im Dorf auftritt. Die Bandmitglieder sehen ungewöhnlich aus. Sie entpuppen sich als sehr einfühlsam und hilfsbereit, retten die Schildkröte aus dem Pool, geben Mira Fahrstunden und sorgen dafür, dass Charlie sich traut, trotz ihrer Beinprothese zum Fußballtraining zu gehen. Ganz ohne Chaos geht es allerdings nicht zu. Natürlich versuchen die Kinder, ihren Alleingang vor den Eltern zu vertuschen, was nicht so einfach ist. Charlie erzählt die Geschichte im Rückblick. Die Kapitel beginnen abwechselnd mit „Was um alles in der Welt ist denn das?“, „Die Wahrheit über die Sache mit ...“ und „Also, das war so ...“. Eine rasante, amüsante, warmherzige Geschichte, in der es so ganz nebenbei auch ums „Anderssein“ geht, ohne dass dieser Aspekt überthematisiert wird.

Juma Kliebenstein wurde 1972 im Saarland geboren. Nach dem Abitur bereiste sie die Welt und studierte anschließend Englisch und Deutsch. Aber bereits nach fünf Monaten als Lehrerin an einem Gymnasium stand fest, dass sie viel lieber ihre ganze Zeit dem Bücherschreiben widmen möchte.

Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Karten gibt es über den zentralen Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Telefon 07571/ 52296. Weitere Informationen: www.sigmaringen-liest.de und unter www.juma-kliebenstein.de