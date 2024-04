Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen haben laut Mitteilung der Polizei einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Albstadt aufgeklärt. Am Samstag, 23. März, wurde ein 19-Jähriger von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei beobachtet, wie diesem von einem zunächst Unbekannten ein Rucksack über den Zaun der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen zugeworfen wurde.

Nachdem sich in dem Rucksack mehrere neuwertige Parfums befanden und der Verdacht eines Diebstahls vorlag, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Videoaufzeichnungen helfen

Die anschließenden polizeilichen Abklärungen ergaben, dass zwei Männer am Tag zuvor in einem Drogeriemarkt in Albstadt offensichtlich mehrere Parfums gestohlen hatten und nach Auslösung des Alarms unerkannt flüchteten.

Empfohlene Artikel Polizeieinsatz Mutmaßlicher Kiffertreff im Tennisheim als Einbruch gemeldet q Herdwangen-Schönach

Anhand der Videoaufzeichnungen des Geschäfts konnten die Beamten einen 24- und einen 52-Jährigen als Tatverdächtige identifizieren, die nach bisherigen Erkenntnissen gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben, um sich eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen.

Staatsanwaltschaft stellt Antrag

Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen durch das zuständige Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer ausgestellt wurde, nahmen Einsatzkräfte die Tatverdächtigen auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung fest. Die beiden algerischen und tunesischen Staatsangehörigen wurden am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Insgesamt beläuft sich der Wert der im Zusammenhang mit den Ermittlungen sichergestellten Ware auf über 1000 Euro.