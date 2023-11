Wanderung durch das Tal der Lauchert bei Hettingen

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Sigmaringen, veranstaltet am Sonntag, 19. November, eine Wanderung im Tal der Lauchert von Hettingen nach Gammertingen. Treffpunkt ist um 9.25 Uhr am Busbahnhof Sigmaringen, Bahnsteig 5. Die Wanderung ist etwa neun Kilometer lang.

Je nach Wandertempo und möglicher Einkehr in Gammertingen erreichen die Teilnehmer dort die Busse um 15.50 Uhr (16.21 Uhr in Sigmaringen) oder um 17.50 Uhr (18.21 in Sigmaringen). Die Fahrkosten betragen etwa elf Euro. Wanderführer Karl Rudi Domidian empfiehlt Wanderstöcke, Rucksackverpflegung und genügend Trinkbares mitzunehmen. Gäste sind willkommen. Nichtmitglieder zahlen zwei Euro in die Wanderkasse. Nachfragen möglich unter Telefon 07571/7438343 oder Mail an [email protected]