Wallfahrtsandacht in der Beuroner Abteikirche

Mit einer besonderen Wallfahrtsandacht in der Abteikirche in Beuron wird am Freitag, 15. September, um 20 Uhr das 160. Jahr der Wiedereröffnung der Wallfahrt zur Schmerzhaften Mutter von Beuron gefeiert. Höhepunkt wird die Lichterprozession mit dem Gnadenbild, der Figur der Schmerzhaften Mutter, durch den Kreuzgarten der Klosteranlage sein.Das Gnadenbild hat das Jahr über seinen festen Platz in der Nische über dem Altar der Gnadenkapelle und wird nur zu besonderen Anlässen von dort heruntergenommen. Für die Prozession, die in diesem Jahr erstmals in dieser Form stattfinden wird, wurde eigens ein Tragegestell angeschafft. „Wir möchten mit der Prozession am 15. September in diesem Jubiläumsjahr einen Akzent setzen und unsere Schmerzensmutter in den Blick rücken“, erläutert Pater Sebastian zur geplanten Veranstaltung. Natürlich wäre es schön, wenn viele der Einladung zu diesem besonderen Wallfahrtsgottesdienst folgen würden“, so der Beuroner Wallfahrtsleiter.

(Foto: Sebastian Haas-Sigel )