Vortrag zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Zu den Themen „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ präsentiert der Verein Lebenswertes Göggingen und Umgebung am Freitag, 17. November, um 18 Uhr im Gasthaus „Linde“ in Göggingen einen Vortrag mit dem Referenten Harald Belz. Er arbeitet im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats und hält zu diesen Themen seit über zehn Jahren regelmäßig Vorträge. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter Telefon 07576/1697 oder per E-Mail an [email protected] wird gebeten.