Vor 150 Jahren, 1873, wurden die ersten Eisenbahnlinien in Hohenzollern eröffnet. Aus diesem Anlass hält Wolfgang Wenzel am Montag, 6. November, im Staatsarchiv Sigmaringen und am Dienstag, 7. November, im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen einen Vortrag über die Entstehung des Eisenbahnnetzes in Hohenzollern. Beginn des vom Hohenzollerischen Geschichtsverein in Zusammenarbeit mit den gastgebenden Institutionen veranstalteten Vortrags ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wenzel beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Eisenbahngeschichte im hohenzollerischen Raum und ist Autor eines in diesem Jahr erschienenen Bandes mit dem Titel „150 Jahre Eisenbahnen in Sigmaringen“. Hechingen erhielt 1869 Anschluss an das württembergische Eisenbahnnetz, die ersten Eisenbahnlinien nach Sigmaringen, eine badische und eine württembergische, wurden 1873 eröffnet. Der Vortrag geht unter anderem darauf ein, wie es Preußen gelang, den Nachbarstaaten ohne eigenen Kostenbeitrag die Anlage der ersten durch die Hohenzollernschen Lande führenden Eisenbahnen abzutrotzen. Umso mehr konnte Preußen bei der Anlage eines Kleinbahnnetzes zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen namhaften Kostenbeitrag leisten. Damit spannt der Vortrag den Bogen zur Entstehung der Hohenzollern’schen Kleinbahngesellschaft ‐ der späteren Hohenzollerischen Landesbahn ‐ deren Gründung sich am 5. Juli nächstes Jahr zum 125. Mal jährt.