Vortrag über den Rathaus-Architekten

Den Architekten des Sigmaringer Rathauses, Friedrich Imbery (1888-1962), stellt der Architekt Franz-Severin Gäßler am Montag, 4. Dezember, um 20 Uhr im Staatsarchiv Sigmaringen auf Einladung des Hohenzollerischen Geschichtsvereins und des Staatsarchivs unter dem Titel „Humane Architektur“ vor. 1925 führte die Stadt Sigmaringen einen Wettbewerb durch, um einen geeigneten Entwurf für den Rathausneubau (Vorlage: Staatsarchiv Sigmaringen) zu erhalten. Der Wettbewerb war beschränkt auf Architekten, die in Sigmaringen lebten oder hier gebürtig waren. Außer Konkurrenz war der aus Karlsruhe stammende Architekt Friedrich Imbery eingeladen. Er konnte den Wettbewerb für sich entscheiden, erhielt den Auftrag und ließ sich anschließend mit seiner Familie in Sigmaringen nieder.