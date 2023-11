Vortrag informiert rund um das Thema Pflege

Bei einem Vortrag am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr in Bad Saulgau informiert der Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen rund um seine Arbeit, das Thema Pflege und insbesondere darüber, wie und wo ein Pflegegrad beantragt wird und welche Änderungen der Leistungsansprüche 2024 anstehen. Veranstaltungsort ist der Bürgertreff des Vereins Bürger helfen Bürgern, Karlstraße 7/1, in Bad Saulgau. Zur Veranstaltung eingeladen sind Betroffene, pflegende Angehörige sowie alle weiteren Interessierten.