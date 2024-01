Der Vorsitzende der Gesellschaft für Kunst und Kultur (Kuku), Fritz Kovacic, wird bei der Vorstandswahl in den nächsten Monaten nicht mehr antreten. Das hat er unserer Redaktion im Gespräch mitgeteilt.

Forderungen an die Stadt

Kovacic, der in diesem Jahr 85 Jahre alt wird, wolle sich aus Altersgründen zurückziehen und richtet im Jubiläumsjahr, in dem der Verein 75-jähriges Bestehen feiert, gemeinsam mit den übrigen beiden Vorstandsmitgliedern einen Appell an das Rathaus: „Die Stadt muss Organisation und technische wie finanzielle Abwicklung wieder übernehmen.“ Denn diese hatte Kuku vor 36 Jahren alle Kulturaktivitäten übertragen.

Es geht uns nicht ums Geld. Fritz Kovacic

Die ersten Gespräche zur Einigung mit der Stadt laufen bereits. Hintergrund ist, dass der Verein - gemeinsam mit den Ateliers im Alten Schlachthof - seit Jahren einen Großteil der kulturellen Angebote in Sigmaringen ehrenamtlich stemmt.

Doch das sei so nicht mehr zu leisten. „Es geht uns nicht ums Geld“, betont Kovacic. Momentan erhält Kuku jährlich 10.000 Euro von der Stadt, 8500 Euro von der Georg-Zimmerer-Stiftung und eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 5000 Euro. Hinzu kommen Sponsorengelder, die den Eintritt von Schülern und Studenten finanzieren.

Zu viel Arbeit, zu hohes Risiko

Das Problem, von dem der Vorstand spricht, ist einerseits die viele Arbeit: Das Ehrenamt umfasse jede Menge Organisation, die vorwiegend vormittags stattfinden muss.

Das sind die wichtigsten Termine im Jubiläumsjahr „Amadeo Modigliani - Moderne Blicke“, Mittwoch, 21. Februar, Busfahrt in die Staatsgalerie Stuttgart; Orchesterkonzert Kammerorchester Sigmaringen, Sonntag, 3. März, 18 Uhr, Stadthalle Sparkassen-Soirée, Freitag, 15. März, 19 Uhr, Sonntag, 5. Mai, 19 Uhr, Sonntag, 30. Juni, 19 Uhr, jeweils im Hofgarten „Blasmusik trifft junge Künstler“, Samstag, 13. April, 14 Uhr, Stadthalle 75 Jahre Kuku - Festveranstaltung, Samstag, 20. April, 17 Uhr, Stadthalle „Blechbläser Quintett Sigmaringen“, Samstag, 8. Juni, 17 Uhr, Schulhausgarten Habsthal Kirchenkonzert Eva Barsch und Dina Trost, Samstag, 15. Juni, 19 Uhr, Kirche St. Johann Ausstellung Bildender Künstler aus Sigmaringen, Sonntag, 7. Juli, 11 Uhr, Alte Schule Kirchenkonzert Johannes und Volks Bals, 13. Juli, 19 Uhr, Kirche St. Johann

„Das ist neben einer Vollzeitstelle nicht zu leisten“, sagt Boris Körkel, ebenfalls Vorstandsmitglied. Andererseits trägt der Verein das finanzielle Risiko. Ein drittes Argument ist laut Körkel: „Unsere Vereinsarbeit kommt der Allgemeinheit zugute.“

Da andere Städte mit vergleichbarer Größe ein Kulturamt haben, hält der Vorstand diesen Schritt auch nötig für Sigmaringen.

Hilfe beim Marketing nicht ausreichend

Dass die Stelle von Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch, die im Spätsommer 2023 angestellt worden ist, 30 Prozent Anteil für Kulturarbeit vorsieht, ist laut Kovacic löblich, aber das Problem sei damit nicht gelöst: „Sie macht das Marketing, ja, aber die Vereine müssen trotzdem weiter liefern.“

Stattdessen brauche es eine Vollzeitstelle für Kultur bei der Stadt, ist der Verein überzeugt. Kuku wolle die Stadtverwaltung in der Übergangszeit unterstützen, bis das Kulturamt etabliert sei.

Dieses Angebot mache der Verein derzeit der Stadt, sagt Kovacic. Auch bei der Organisation wolle der Vorstand weiter helfen, allerdings „als Ideengeber“, nicht mehr hauptverantwortlich, sagt Körkel.

Stadt stelle neues Konzept im Herbst vor

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt Janisch mit, dass die Stadtverwaltung die 2015 veröffentlichte Kulturkonzeption bereits neu aufsetze und den Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung im Frühsommer darüber beraten lasse.

Zuvor wolle die Stadt Vergleiche mit anderen Städten anstellen, um herauszufinden, welches Konzept am besten zu Sigmaringen passt.

„Aber das braucht Zeit“, sagt sie, ist aber überzeugt: „Unsere Haltung bei der Stadtverwaltung ist: Aufgrund der demographischen Veränderung im Ehrenamt muss sich etwas tun.“ Die neue Kulturkonzeption soll im Herbst vorgestellt werden.