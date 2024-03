Vorbereitungen für die Kommunal- und Europawahl

Bei einer Sitzung des CDU-Kreisvorstandes konnte Landtagsmitglied Klaus Burger als Vorsitzender nicht nur die Kreisvorstandsmitglieder und Vertreter der Ortsverbände, sondern besonders auch den Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß begrüßen, der aus seinem Klosteraufenthalt in Jerusalem zurückgekehrt ist. Dies teilt der Kreisvorstand in einer Pressemeldung mit. Bareiß sagte, der Hass aufeinander, also Israelis und Palästinenser, sei groß und erschreckend. Es könne jederzeit ein Flächenbrand mit den angrenzenden Nachbarn Jordanien oder Ägypten entstehen.

Klaus Burger sagte, die Vorbereitung zu den Kommunalwahlen laufe auf vollen Touren. Fast alle Ortsverbände hätten ihre Nominierungsversammlungen für die Erstellung der Wahllisten abgehalten oder geplant. Nur noch drei seien terminlich noch nicht geklärt. Er appellierte, diese so schnell wie möglich zu planen. „Auch wenn die Listen nicht voll sind, ist eine eigene Liste der CDU für die Außenwirkung sehr wichtig“, so Burger. Die Nominierungsversammlungen für die Kreistagswahl seien ebenfalls sehr gut verlaufen. Alle Listen sind voll besetzt.

Für die Europawahl mit dem Kandidaten Norbert Lins MdEP sei ein Europatag am 3. Juni im Kreis Sigmaringen geplant. Die am gleichen Tag geplante Kreisvorstandsitzung soll öffentlich stattfinden.

Eine weitere erfreuliche Entwicklung sei die Aufnahme von 13 neuen Mitgliedern, die Burger herzlich willkommen hieß. Er freue sich über diesen positiven Trend für die CDU, heißt es abschließend.